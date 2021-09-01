Московского депутата уволили за отказ от электронного голосования

Депутат московского района Черемушки от КПРФ Елена Селькова сообщила, что её уволили из музея современной истории России за отказ зарегистрироваться в системе электронного голосования на выборы в Госдуму. Об этом муниципальный депутат написала в фейсбуке. Как рассказала Селькова "Эху Москвы", требование исходило лично от генерального директора музея, бывшего депутата Мосгордумы от "Единой России" Ирины Великановой.

Ранее Селькова выложила в своем телеграм-канале скриншоты из рабочего чата. В переписке начальник её отдела просил всех сотрудников подать заявление на электронное голосование в личных кабинетах, ссылаясь на требование Великановой. Селькова ответила в чате, что это требование незаконное. "Электронное голосование — это "черная дыра", которую невозможно проконтролировать", — написала муниципальный депутат. После этого, по её словам, 31 августа ей выдали на руки трудовую книжку. Как объяснила Селькова, в этот день заканчивался её срочный договор сроком на три месяца, а с сентября с ней должны были заключить бессрочный трудовой договор.

Комментариев от её бывшего работодателя пока не поступало.

Елена Селькова уверена, что поголовное принуждение работников бюджетной сферы к участию в электронном голосовании связано с сильными опасениями партии власти насчет явки и результатов выборов.

Ирина Великанова руководила аппаратом "Единой России" в Мосгордуме, а с 2005 по 2014 годы два созыва сама была депутатом городского парламента. На президентских выборах 2018 года являлась доверенным лицом Владимира Путина. Оппозиционер Алексей Навальный утверждал, что её дочь была второй женой бывшего депутата Мосгордумы и главы московского отделения "Единой России" Андрея Метельского.

Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что поставил в известность о ситуации с Еленой Сельковой министра культуры Ольгу Любимову. Он также пообещал направить официальный запрос и обратиться к директору музея.

31 августа начал свою работу сайт "Ваш выбор", через который работники бюджетной сферы могут анонимно сообщить о том, что их принуждают к голосованию на выборах.