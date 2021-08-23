"Единая Россия" снизила ожидания по явке и голосам в Москве

"Единая Россия" не сможет достичь требуемого результата на выборах в Госдуму в Москве. В партии полагали, что в столице показатели составят 45% голосов на 45% явки. Такие ориентиры приводил в январе на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Но теперь правящая партия считает более реалистичным вариант "35% на 35%". Об этом пишет РБК со ссылкой на двух собеседников, близких к столичным властям. Желательный результат "Единой России" по спискам в Москве — 34–37%.

По данным ВЦИОМа, электоральный рейтинг партии по стране на 15 августа составлял 27,3% — это одно из наиболее низких значений начиная с 2006 года (именно с этого периода доступны архивы ВЦИОМа по рейтингам партий). По данным ФОМ на 15 августа, за "Единую Россию" готовы голосовать 30% россиян. Рейтинги по Москве обычно ниже средних рейтингов ЕР по стране.

Список "Единой России" на выборах в Госдуму по Москве возглавил мэр Сергей Собянин, вторым номером стала главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, третьим — вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По итогам парламентской кампании 2016 года за партию власти проголосовали 37,7% москвичей, явка в столице составила 35,2%.

В мэрии запланировали, что число участников электронного голосования на выборах до 2 млн человек. Власти утверждают, что это снизит риск заражения коронавирусом. Чтобы привлечь к электронному голосованию больше людей, чиновники решили организовать розыгрыш призов.

Издание Republic сообщало о требованиях руководства подотчетных мэрии структур (Мосгортранса, Мосметро, Москоллектора) к своим сотрудникам подать заявки на электронное голосование, отчитаться об этом, а также предоставить данные трех родственников и друзей с московской пропиской, которые тоже должны будут проголосовать электронно.

Процедура электронного голосования вызывает много вопросов, отмечали в движении "Голос" (признано иностранным агентом). "При электронном голосовании комиссия не видит избирателя. Один и тот же человек может проголосовать множество раз, за всех своих родных и близких, к чьим записям на Госуслугах у него есть доступ, — подчеркивали эксперты. — Даже если избиратель голосует лично, при электронном голосовании возникает вопрос свободы волеизъявления. При обычном голосовании комиссии не позволяют заходить в кабину для голосования вдвоем; многие комиссии ругаются, когда избиратели фотографируют бюллетени, чтобы отчитаться перед начальством. При электронном голосовании возможность убедиться в свободе волеизъявления у комиссий отсутствует, и особо заинтересованные работодатели могут принуждать своих работников проголосовать на служебном компьютере под надзором".

С 17 по 19 сентября состоится голосование по выборам депутатов Госдумы, также москвичи будут выбирать депутатов Мосгордумы по 19-му и 37-му избирательным округам и депутатов муниципального округа Щукино.