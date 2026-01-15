Москва отозвала аккредитацию сотрудника британского посольства

МИД России отозвал аккредитацию сотрудника посольства Великобритании в Москве. Он должен покинуть страну в течение двух недель, сообщается в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакиа была вызвана на Смоленскую площадь, где ей выразили протест в связи с, как утверждается, "полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании".

У здания МИД собралась группа протестующих. Они скандировали антибританские лозунги вблизи автомобиля с дипномерами, который перевозит временную поверенную, сообщает Reuters. Агентство также отмечает, что министерство иностранных дел Великобритании не сразу ответило на запрос о комментарии.

Российское внешнеполитическое ведомство не привело имени сотрудника. В ФСБ заявили, что "выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля". Утверждается, что он был "направлен в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве".

На фоне продолжающейся войны России против Украины Москва и западные страны неоднократно обменивались обвинениями в шпионской деятельности, не сравнимой с периодом после "холодной войны". Обвинения не раз сопровождались взаимной высылкой сотрудников дипмиссий.

Руководители западноевропейских разведслужб заявляют, что российские ФСБ, СВР и ГРУ организовали масштабные кибератаки и диверсионные кампании на территории их стран, что Москва категорически отрицает.



