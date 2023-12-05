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Москва отвергла новое предложение об освобождении Уилана и Гершковича

Американский журналист Эван Гершкович, в московском суде, 19 сентября 2023 года
Американский журналист Эван Гершкович, в московском суде, 19 сентября 2023 года

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил во вторник, что Москва отклонила новое предложение об освобождении бывшего американского морпеха Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.

По словам Миллера, в последние недели Вашингтон выступил с "новым и важным" предложением, чтобы добиться освобождения Уилана и Гершковича. Оно не касалось других задержанных в России американцев. Но это предложение было отвергнуто Россией. Об этом сообщили агентство Reuters и "Голос Америки".

Детали того, что именно предлагали США России, Миллер раскрывать отказался, сославшись на тайну переговоров.

Пол Уилан, бизнесмен и бывший морской пехотинец, имеющий также гражданство Ирландии, Великобритании и Канады, в декабре 2018 года был задержан в московской гостинице по обвинению в шпионаже, которое Уилан отвергает.

Уилан был приговорен российским судом к 16 годам заключения в июне 2020 года. 29 ноября он подвергся нападению со стороны другого заключенного в российской колонии, где отбывает наказание.

32-летний американский журналист Эван Гершкович был задержан ФСБ России по обвинению в шпионаже 29 марта 2023 года в Екатеринбурге, а на следующий день суд в Москве отправил его под арест.

Гершкович категорически отрицает свою вину и все еще ожидает суда в камере СИЗО, обращает внимание "Голос Америки".

На прошлой неделе российский суд в третий раз постановил продлить срок предварительного заключения американского журналиста до 30 января. Посольство США в Москве заявило, что "глубоко обеспокоено" решением суда.

Главный редактор WSJ Эмма Такер в понедельник в письме к читателям заявила, что преследование Гершковича в России показывает, как "репрессии Владимира Путина против независимых СМИ распространяются на иностранную прессу".

Администрация Байдена заявила, что Уилан и Гершкович "являются несправедливо задержанными" и обвинения против них необоснованны.

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