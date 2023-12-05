Москва отвергла новое предложение об освобождении Уилана и Гершковича

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил во вторник, что Москва отклонила новое предложение об освобождении бывшего американского морпеха Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.

По словам Миллера, в последние недели Вашингтон выступил с "новым и важным" предложением, чтобы добиться освобождения Уилана и Гершковича. Оно не касалось других задержанных в России американцев. Но это предложение было отвергнуто Россией. Об этом сообщили агентство Reuters и "Голос Америки".

Детали того, что именно предлагали США России, Миллер раскрывать отказался, сославшись на тайну переговоров.