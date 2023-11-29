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Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан избит в мордовской колонии

Американец Пол Уилан, которого российский суд признал виновным в шпионаже, избит в колонии, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Он уже жаловался на применение к нему насилия в 2021 года. Тогда власти это отрицали.

53-летний бывший морской пехотинец содержится в исправительной колонии строгого режима в Мордовии. Он отрицает вину и просил обменять его на кого-то из российских заключённых в США. Администрация колонии отправляла его в штрафной изолятор, в 2022 году он, как сообщалось, помещался в тюремную больницу.

По версии ФСИН, в этот раз Уилан был избит другим заключённым "на почве политических разногласий". Утверждается, что сотрудники колонии сразу остановили нападавшего и доставили его и Уилана в медицинскую часть. При осмотре американца фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области, — цитирует представителя службы "Интерфакс".

Ранее об избиении Уилана в колонии сообщали его родственники. По словам брата заключённого Дэвида, инцидент произошел 28 ноября в швейной мастерской. Уилана ударил по лицу новый сокамерник, разбив ему очки, передавал Голос Америки.

Отмечается, что причиной для нападения стало происхождение Уилана. "Антиамериканский сентимент не редкость среди других заключённых", — сообщил Дэвид Уилан.

Уилан был арестован в Москве в конце декабря 2018 года. Суд приговорил его к 16 годам колонии. Он и власти США заявляли о его невиновности. В октябре канал CNN сообщал со ссылкой на Госдепартамент США, что Вашингтон сделал Москве "серьёзное предложение" по вопросу освобождения американца.

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