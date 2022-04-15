Москва тонет в войне

В программе "Лицом к событию" политик Иван Тютрин - ответственный секретарь Форума свободной России и политик Михаил Светов - один из лидеров либертарианской партии.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Видеоэфир 15 апреля в 19:05

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