Москвича арестовали после доноса из-за антивоенных картинок в телефоне

Москвича арестовали на 14 суток из-за того, что один из пассажиров в метро увидел в его телефоне изображения, дискредитирующие, по его мнению, российскую армию, и вызвал полицию.

40-летнего Юрия Самойлова задержали, Черёмушкинский районный суд Москвы признал его виновным по статье о распространении экстремистских материалов. Об этом сообщают "Новая газета. Европа" и "Медиазона" со ссылкой на брата арестованного.

Как сообщил Самойлов родственникам, его задержали утром 17 марта в метро. Полицейские задержали его через несколько станций после того, как его попутчик сделал звонок в полицию. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели телефон задержанного и составили на него протокол о распространении экстремистских материалов - о чём сообщается также на сайте Черемушкинского суда.

В тот же день суд арестовал Самойлова, вечером ему разрешили уже из спецприёмника позвонить родственникам.

Что именно за изображения стали причиной доноса, неясно, поскольку решение суда пока не опубликовано.