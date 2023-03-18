Москвича арестовали после доноса из-за антивоенных картинок в телефоне

Москвича арестовали на 14 суток из-за того, что один из пассажиров в метро увидел в его телефоне изображения, дискредитирующие, по его мнению, российскую армию, и вызвал полицию.
40-летнего Юрия Самойлова задержали, Черёмушкинский районный суд Москвы признал его виновным по статье о распространении экстремистских материалов. Об этом сообщают "Новая газета. Европа" и "Медиазона" со ссылкой на брата арестованного.
Как сообщил Самойлов родственникам, его задержали утром 17 марта в метро. Полицейские задержали его через несколько станций после того, как его попутчик сделал звонок в полицию. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели телефон задержанного и составили на него протокол о распространении экстремистских материалов - о чём сообщается также на сайте Черемушкинского суда.
В тот же день суд арестовал Самойлова, вечером ему разрешили уже из спецприёмника позвонить родственникам.
Что именно за изображения стали причиной доноса, неясно, поскольку решение суда пока не опубликовано.
- В условиях войны россияне стали чаще доносить друг на друга, - писало ранее издание "Вёрстка". Оно изучило судебные решения, основанные на доносах, по административным делам о так называемой дискредитации армии в 15 регионах России, в частности, в Московской, Псковской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане.
- Поводом для обращения в правоохранительные органы становятся разговоры об Украине, прослушивание украинских песен или высказывание о боевых действиях России, пишет "Вёрстка".
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