"Вёрстка": в условиях войны россияне чаще доносят друг на друга

В условиях войны россияне стали чаще доносить друг на друга. Об этом сообщает "Вёрстка".

Издание изучило судебные решения, основанные на доносах, по административным делам о так называемой дискредитации армии в 15 регионах России, в частности, в Московской, Псковской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане.

Поводом для обращения в правоохранительные органы становятся разговоры об Украине, прослушивание украинских песен или высказывание о боевых действиях России, пишет "Вёрстка".

Обратиться в полицию или ФСБ, по данным журналистов, могут совсем незнакомые люди, услышавшие разговор. Такое, например, случилось с посетителем бара Михаилом Колокольниковым в Брянске, который в коротком разговоре с другим гостем заведения произнёс лозунг "Слава Украине".

В материалах дела говорится, что Колокольников выкрикивал фразы, которые искажают использование вооружённых сил России. При этом в решении суда нет данных о том, кто составил протокол, кто был свидетелем по делу, какие именно фразы выкрикивал Колокольников. Кроме того, указано на некие письменные улики, но эти документы в дело не попали, отмечает "Вёрстка".

Схожий случай зафиксирован в одном из ресторанов Краснодара. По словам супругов Олеси и Алексея Овчинниковых, они за своим столом обсуждали ситуацию вокруг Украины и это не понравилось другому посетителю, и он начал конфликтовать. Вызванные сотрудники Росгвардии задержали Овчинниковых. Суд оштрафовал Овчинникову на тысячу рублей, а её супруга арестовали на 15 суток.

Жители Санкт-Петербурга нажаловались в полицию на соседа, который слушал в автомобиле песню на украинском языке "Червона Калина". В постановлении суда говорится, что в машине Андрея Анфилатова звучала громкая музыка, а сам он скандировал "Слава Украине". По словам Анфилатова, он, действительно слушал песню, в тексте которой есть фраза "Славная Украина". Петербуржец в разговоре с "Вёрсткой" уточнил, что ранее с соседями конфликтов у него не было.

Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её нападения на Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне с Украиной. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.

По данным "Медиазоны" с начала войны России с Украиной заведено почти шесть тысяч дел по административной статье о дискредитации российской армии. За год войны за антивоенную позицию задержаны почти 20 тысяч россиян, подсчитал правозащитный проект "ОВД-Инфо".

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