Москвича осудили на 10 лет по делу о попытке вступить в "Правый сектор"

Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы 27-летнего Ярослава Владыко к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в приготовлении к государственной измене и к участию в экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам суда, Владыко якобы собирался вступить в запрещенный в России "Правый сектор". Ему также запретили на три года на администрировать сайты и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Коммерсантъ" сообщает, что Владыко является гражданином России, но родился он в украинском городе Новомиргород. В Москве живёт с 2010 года.

Ранее ФСБ отчиталась о задержании 35-летнего жителя Нальчика по подозрению в намерении уехать в Украину и принять участие в войне на стороне ВСУ. На него заведено уголовное дело по статье о приготовлении к государственной измене.