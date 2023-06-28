Москвича осудили на 10 лет по делу о попытке вступить в "Правый сектор"

Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы 27-летнего Ярослава Владыко к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в приготовлении к государственной измене и к участию в экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно материалам суда, Владыко якобы собирался вступить в запрещенный в России "Правый сектор". Ему также запретили на три года на администрировать сайты и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.
"Коммерсантъ" сообщает, что Владыко является гражданином России, но родился он в украинском городе Новомиргород. В Москве живёт с 2010 года.
Ранее ФСБ отчиталась о задержании 35-летнего жителя Нальчика по подозрению в намерении уехать в Украину и принять участие в войне на стороне ВСУ. На него заведено уголовное дело по статье о приготовлении к государственной измене.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину ФСБ отчитывается о задержании россиян, которые якобы собирались воевать на стороне Украины или совершали диверсии по заданию украинских спецслужб. Были заведены десятки уголовных дел. По некоторым из них уже вынесены приговоры.
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