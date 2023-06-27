ФСБ задержала жителя Нальчика по подозрению в работе на ВСУ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о задержании 35-летнего жителя Нальчика по подозрению в намерении уехать в Украину и принять участие в войне на стороне ВСУ. На него заведено уголовное дело по статье о приготовлении к государственной измене. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По версии ФСБ, житель Нальчика планировал вступить в ряды одного из вооружённых формирований воюющих на стороне Украины. По заданию представителя ВСУ, он якобы купил обезболивающие и психотропные препараты, а потом попытался через Беларусь попасть на территорию Украины.

СМИ опубликовали видеозапись сделанную спецслужбой. На ней задержанный говорит на камеру, что "повёлся на всякую пропаганду", призвал граждан России не повторять его ошибки и поблагодарил ФСБ за то, что те спасли ему жизнь.