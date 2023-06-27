ФСБ задержала жителя Нальчика по подозрению в работе на ВСУ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о задержании 35-летнего жителя Нальчика по подозрению в намерении уехать в Украину и принять участие в войне на стороне ВСУ. На него заведено уголовное дело по статье о приготовлении к государственной измене. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на пресс-службу ведомства.
По версии ФСБ, житель Нальчика планировал вступить в ряды одного из вооружённых формирований воюющих на стороне Украины. По заданию представителя ВСУ, он якобы купил обезболивающие и психотропные препараты, а потом попытался через Беларусь попасть на территорию Украины.
СМИ опубликовали видеозапись сделанную спецслужбой. На ней задержанный говорит на камеру, что "повёлся на всякую пропаганду", призвал граждан России не повторять его ошибки и поблагодарил ФСБ за то, что те спасли ему жизнь.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину ФСБ отчитывается о задержании россиян, которые якобы собирались воевать на стороне Украины или совершали диверсии по заданию украинских спецслужб. Были заведены десятки уголовных дел. По некоторым из них уже вынесены приговоры.
- В январе областной суд Брянска приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима 29-летнего местного жителя Илью Куцева. Как следует из приговора, Куцев собирался уехать из России в Украину, чтобы там воевать на стороне ВСУ. Сам Куцев вину не признал. Ранее также были были осуждены житель Красноярска Сергей Улукшонов – на 4 года и 8 месяцев, и житель Волгограда Максим Дмитриенко – на четыре года колонии.
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