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Москвича призвали в армию одним днём – без медкомиссии

Жителя Москвы Арсения Борисова призвали в армию одним днём, без предварительно присланной повестки и медкомиссии. Об этом сообщили Радио Свобода близкие москвича. О его истории рассказывает также издание DOXA.

Как сообщается, Борисов не получал повестку в военкомат. 19 апреля утром он сам вызвал наряд полиции, поскольку дверь в его квартиру кто-то пытался вскрыть. Войдя в квартиру, полицейские схватили его, забрали паспорт и в наручниках увезли в военкомат. Ему заявили, что он якобы находился в розыске как уклонист от службы в армии.

В военкомате ему выписали повестку для отправки в армию на тот же день. Арсений Борисов написал заявления об аннулировании повестки и о прохождении альтернативной гражданской службы. У него, как утверждается, есть документально подтвержденные диагнозы, которые препятствуют призыву. Однако вечером того же дня его без медкомиссии отправили на сборный пункт. Был ли он уже отправлен в часть – на данный момент не известно.

Как отмечает DOXA, это не первый случай насильственного и скоротечного призыва в армию в Москве. Издание отмечает, что в декабре на сборный пункт на улице Угрешской забрали 20 человек прямо с улицы и с работы. На тот же пункт увозили и нескольких студентов-очников Финансового университета.

В России сейчас идёт весенний призыв на срочную службу. Власти утверждают, что срочников не будут отправлять на войну в Украине, однако допускают их отправку в приграничные регионы, такие как Белгородская или Брянская области.

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