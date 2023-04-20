Родные студента из Казахстана заявили о его насильной вербовке в ЧВК

Студент Томского госуниверситета и гражданин Казахстана Магулан Бекенов был, как утверждают его родственники, насильно завербован в ЧВК "Вагнер" и увезён в зону боевых действий в Украину. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила его мать Альмира Бекенова.
"Сначала мы удивились, что он в марте вместо Томска внезапно оказался в Краснодарском крае, якобы к своей девушке поехал, с которой никто из семьи даже не знаком. Когда стала выяснять, оказалось, что неизвестные его по сути похитили и завербовали в ЧВК "Вагнер". Я выбила встречу с ним на хуторе Молькино, там всюду вывески этих вагнеровцев. С сыном толком поговорить не дали, он в ужасном состоянии, но он подтвердил, что никаких контрактов не подписывал", - сообщила Бекенова.
Бекеновы заявили в военные прокуратуры и МВД Казахстана и России о незаконном удерживании 22-летнего гражданина Казахстана, написали президентам обеих стран. Однако никакого результата официальные обращения не дали - 12 апреля Бекенова отправили в зону боевых действий, сообщила его мать. Комментариев представителей ЧВК "Вагнер" или властей пока нет.
- Ранее Сибирь.Реалии писали о том, что шестерых мобилизованных из Якутии без их согласия включили в состав так называемых частных военных компаний и отправили в Бахмут Донецкой области, где продолжаются бои.
- ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях. Создатель и спонсор ЧВК Евгений Пригожин не отрицает их, хотя прямыми словами и не признаёт.
- С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что ЧВК "Вагнер" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Позже Евгений Пригожин заявил, что прекращает набор заключённых в колониях, вскоре формирование начало набор добровольцев в спортивных залах.
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