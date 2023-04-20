Родные студента из Казахстана заявили о его насильной вербовке в ЧВК

Студент Томского госуниверситета и гражданин Казахстана Магулан Бекенов был, как утверждают его родственники, насильно завербован в ЧВК "Вагнер" и увезён в зону боевых действий в Украину. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила его мать Альмира Бекенова.

"Сначала мы удивились, что он в марте вместо Томска внезапно оказался в Краснодарском крае, якобы к своей девушке поехал, с которой никто из семьи даже не знаком. Когда стала выяснять, оказалось, что неизвестные его по сути похитили и завербовали в ЧВК "Вагнер". Я выбила встречу с ним на хуторе Молькино, там всюду вывески этих вагнеровцев. С сыном толком поговорить не дали, он в ужасном состоянии, но он подтвердил, что никаких контрактов не подписывал", - сообщила Бекенова.

Бекеновы заявили в военные прокуратуры и МВД Казахстана и России о незаконном удерживании 22-летнего гражданина Казахстана, написали президентам обеих стран. Однако никакого результата официальные обращения не дали - 12 апреля Бекенова отправили в зону боевых действий, сообщила его мать. Комментариев представителей ЧВК "Вагнер" или властей пока нет.