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Москвичку оштрафовали на ₽50 тысяч за плакат "Фашизм не пройдет"

Задержание участников антивоенных пикетов в Москве

Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей активистку Анну Кречетову по статье о дискредитации российской армии из-за плаката с надписью "Фашизм не пройдет". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Уточнятся, что Кречетова провела одиночный пикет с плакатом, "привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации и блогеров". "Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооруженным Силам Российской Федерации", - говорится в протоколе об административном правонарушении.

4 марта Владимир Путин подписал указ о введении административной ответственности за дискредитацию армии. Максимальное наказание по этой статье — штраф в 500 тысяч рублей. Для должностных лиц и юридических организаций штрафы в несколько раз выше.

  • Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
  • За время антивоенных протестов в российских городах было задержаны более 13 тысяч участников акций.

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