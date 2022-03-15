Жителя Петербурга отправили в СИЗО из-за надписи "Нет войне!"

В Санкт-Петербурге местного жителя отправили на месяц в СИЗО по делу надписях "Нет войне!" и "Путин — фашист!" на мемориале "Братская могила воинов Советской Армии, погибших при защите Ленинграда в 1941-1943 гг.". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Жителя Петербурга подозревают по статье о надругательстве над местами захоронения умерших по мотивам политической ненависти или вражды. Дома у него прошёл обыск.

Во вторник районный суд Петербурга арестовал на 11 суток преподавателя курсов по биткоину Михаила Капилкова за участие в антивоенной акции протеста. Об этом сообщает "Медиазона". По версии суда, Капилков 13 марта якобы "принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте в нарушение санитарных норм и правил". Свою вину он не признал и утверждает, что просто "стоял и смотрел".

Ранее депутаты петербургского Законодательного собрания Александр Шишлов и Борис Вишневский направили главе Госдумы России Вячеславу Володину обращение с призывом отменить новый закон об административной и уголовной ответственности за "фейки" о действиях российских вооружённых сил на территории Украины и дискредитацию армии. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на слова Вишневского.

По мнению депутата, закон фактически вводит военную цензуру в СМИ, запрещая распространять любую информацию о происходящем в ходе "спецоперации", кроме полученной из "официальных источников". Вишневский полагает, что подобные ограничения нарушают права граждан, запрещая свободно выражать свое мнение о происходящем, в том числе - и негативное.

4 марта Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за "фейки" о действиях российской армии на территории Украины. За сообщения о деятельности вооруженных сил России, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до трех лет колонии. Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или "искусственно создаются доказательства", то срок лишения свободы увеличивается от 5 до 10 лет. Если же "фейки" повлекут "тяжкие последствия" – до 15 лет заключения.

Предусмотрено также наказание "за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России" или "за дискредитацию такого использования" – сначала административная ответственность, а при повторении – уголовная – до 3 лет колонии.