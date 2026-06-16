"Акция "понравилась" патриотам. Мне угрожают". Убийство Семёна Скрепецкого

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 16 июня
01:17 Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита G7, Британия ввела новые санкции против России
05:27 Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане России во время переговоров по Украине в 2022 году
08:42 Убийство в Польше российского художника Семена Скрепецкого
14:07 Джей Ди Вэнс отрицает, что США будут инвестировать в экономику Ирана. Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль не выведет войска из Ливана
18:40 Последствия для экономики России открытия Ормузского пролива
22:19 Сборная Ирана сыграла первый матч на ЧМ по футболу
24:22 В мире отмечается День Блума
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»