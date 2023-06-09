"Судят за соблюдение Конституции". Дело правозащитника Олега Орлова

В Воронеже беспилотник, начиненный взрывчаткой, врезался в жилой дом, есть несколько пострадавших;

Российская армия подвергает обстрелам районы Херсона, затопленные в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, откуда спасатели вывозят людей;

Расследование причин катастрофы на Каховской ГЭС;

Судьба животных из зоопарка в Новой Каховке;

Дмитрий Муратов считает неконституционной статью УК России о дискредитации армии, по которой сейчас судят правозащитника Олега Орлова;

Несколько активистов антивоенного движения «Весна» арестованы на 2 месяца;

Применявшийся при изготовлении напитка «Мистер Сидр» метиловый спирт, которым насмерть отравились не менее 30 человек, был похищен со склада управления МВД;

Новое расследование ФБК посвящено внебрачному сыну Сергея Шойгу.

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