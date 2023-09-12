"Можем объяснить": дочь главы Минюста РФ отдыхает в Лондоне

Дочь министра юстиции России Константина Чуйченко, ведомство которого отвечает, в частности, за признание граждан "иноагентами", отдыхает в Лондоне. На это, изучив аккаунт Анны Чуйченко в инстаграме, обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить".

СМИ отмечает, что дочь чиновника, в отличие от своего отца, не находится в санкционных списках Великобритании. Ранее она отучилась в Университетском колледже Лондона, после чего поступила в одно из лучших учебных заведений мира - британский университет Goldsmiths. По подсчётам журналистов, только обучение Анны Чуйченко обошлось её семье как минимум в 10 миллионов рублей. Эта сумма превышает годовую зарплату министра юстиции.

Сам Константин Чуйченко регулярно и публично критикует Запад. Так, выступая в апреле на Петербургском международном экономическом форуме, министр заявил, что "своей политикой коллективный Запад демонстрирует тотальный правовой нигилизм и истинную степень отклонения от фундаментальных прав и свобод человека, в том числе в части защиты права собственности, неприкосновенности личности и недопустимости дискриминации".

После принятия в России законодательства об иностранных агентах Минюст получил возможность вносить некоммерческие организации и частные лица, если те получают денежные переводы из-за рубежа или просто находятся под неким "иностранным влиянием", в соответствующий реестр. Иноагентам в России грозят крупные штрафы, а в случае неоднократного нарушения законодательства - тюремные сроки. Фактически закон позволяет преследовать критиков российской власти. На данный момент в списке Минюста уже почти 700 организаций и частных лиц, среди которых известные оппозиционные политики, правозащитники, журналисты, общественные деятели и деятели культуры.

.