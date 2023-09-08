Минюст признал иноагентом ведущего Радио Свобода Мумина Шакирова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом журналиста Радио Свобода Мумина Шакирова. Шакиров начинал как кинорежиссёр, но с середины 1990-х занялся журналистикой. Он освещал конфликты в Таджикистане, в Чечне, в Афганистане, Абхазии и Югославии. На Радио Свобода он ведёт передачу "Грани времени".
Кроме него реестр иноагентов пополнили публицисты Андрей Мальгин и Николай Митрохин, политик от партии ПАРНАС Наталья Пелевина, солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров, и региональный депутат из Тульской области Ольга Подольская. Подольская оказывала активную поддержку Маше и Алексею Москалёвым – "девочке с антивоенным рисунком" и её отцу.
- Законодательство об иностранных агентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту вносить некоммерческие организации в реестр, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать иноагентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но находится, по версии властей, под иностранным влиянием. Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет, власти трактуют это максимально широко.
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