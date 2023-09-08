Минюст признал иноагентом ведущего Радио Свобода Мумина Шакирова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом журналиста Радио Свобода Мумина Шакирова. Шакиров начинал как кинорежиссёр, но с середины 1990-х занялся журналистикой. Он освещал конфликты в Таджикистане, в Чечне, в Афганистане, Абхазии и Югославии. На Радио Свобода он ведёт передачу "Грани времени".

Кроме него реестр иноагентов пополнили публицисты Андрей Мальгин и Николай Митрохин, политик от партии ПАРНАС Наталья Пелевина, солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров, и региональный депутат из Тульской области Ольга Подольская. Подольская оказывала активную поддержку Маше и Алексею Москалёвым – "девочке с антивоенным рисунком" и её отцу.