"Может, экспорт бензина запретить?" Патрушев-cын жалуется на нехватку ГСМ

Как в Израиле восприняли высказывание Владимира Путина о том, что «западные кураторы поставили еврея во главе украинского режима, чтобы прикрыть его античеловеческую сущность»;

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четвертый раз за время войны приехал в Украину;

Новым министром обороны Украины стал Рустем Умеров;

Александр Лукашенко лишил живущих за границей граждан Беларуси права получать паспорта в белорусских дипломатических учреждениях;

Во многих регионах России, несмотря сокращение экспорта нефтепродуктов, ощущается дефицит горюче-смазочных материалов.

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