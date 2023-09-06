"Может, экспорт бензина запретить?" Патрушев-cын жалуется на нехватку ГСМ

Как в Израиле восприняли высказывание Владимира Путина о том, что «западные кураторы поставили еврея во главе украинского режима, чтобы прикрыть его античеловеческую сущность»;
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четвертый раз за время войны приехал в Украину;
Новым министром обороны Украины стал Рустем Умеров;
Александр Лукашенко лишил живущих за границей граждан Беларуси права получать паспорта в белорусских дипломатических учреждениях;
Во многих регионах России, несмотря сокращение экспорта нефтепродуктов, ощущается дефицит горюче-смазочных материалов.
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