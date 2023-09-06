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Время Свободы

"Может, экспорт бензина запретить?" Патрушев-cын жалуется на нехватку ГСМ

Информационный дайджест "Время Свободы", 6 сентября

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Время Свободы - Темы дня 06.09.2023
by Радио Свобода

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Как в Израиле восприняли высказывание Владимира Путина о том, что «западные кураторы поставили еврея во главе украинского режима, чтобы прикрыть его античеловеческую сущность»;

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четвертый раз за время войны приехал в Украину;

Новым министром обороны Украины стал Рустем Умеров;

Александр Лукашенко лишил живущих за границей граждан Беларуси права получать паспорта в белорусских дипломатических учреждениях;

Во многих регионах России, несмотря сокращение экспорта нефтепродуктов, ощущается дефицит горюче-смазочных материалов.

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