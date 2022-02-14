"Может, это последние мирные дни". Соцсети о Кремле и Украине

Обстановка вокруг Украины становится всё напряжённее. СМИ пишут, что американская разведка уже назвала предположительную дату российского вторжения – 15 или 16 февраля. Ряд государств эвакуируют из Киева персонал посольств и советуют своим находящимся в Украине гражданам срочно покинуть страну. Авиакомпании объявляют о приостановке полётов в Украину, кто-то по собственной инициативе, кто-то под давлением страховых фирм. В воскресенье было объявлено, что Украину покидает американский персонал миссии ОБСЕ и западные военные инструкторы.

Олег Козырев

Сейчас немного странные времена, когда нужно говорить простые вещи.

Я против войны. Воевать с Украиной – преступление.

Это ж надо было на ровном месте попытаться выдумать новую военную авантюру.

Как это возможно вообще?

Андрей Десницкий

Я против войны.

Нужно поддерживать свою страну, когда она защищает свою свободу от напавшего врага – но не когда она нападает сама.

И малая, "гибридная", что идет с 2014 года, и возможная большая война – увы, за счет моих налогов.

Но без моего согласия и не от моего имени.

Я искренне надеюсь, что поджигатели этой войны однажды предстанут перед судом. И я совершенно точно знаю, что при любом исходе их ждет презрение потомков.

Я против войны.

Борис Овчинников

Жуткое ощущение

Деловая конференция про бурно растущий рынок. Интересные разговоры, вкусные и душевные ужины. И вдруг в разговоры о бизнесе и жизни врывается вопрос "как думаешь, война будет?" Или ещё страшнее – "а если начнётся, что будешь делать"

Или сегодня: солнце, горы, лыжи. На подъемнике залезешь неосторожно в ФБ – а тут те же вопросы. Можно конечно не залезать в телефон – но менее страшно от этого не станет.

Наталья Геворкян

Шофер такси, как выяснилось турок:

Наталия – вы из России? Скажите, Путин совсем спятил?

Людям хочется понять, что толкает Путина к войне. Объяснения самые разные.

Аббас Галлямов

Итак, глава Мещанского района Москвы оскорбил торговавшую колбасой возле мечети пожилую чеченку и получил звонок от депутата Госдумы Делимханова. В ходе разговора чиновник заверил звонившего, что извинится перед пострадавшей и "приложит все усилия", чтобы загладить свою вину. Несмотря на все эти обещания, вскоре после разговора с Делимхановым главе района стали звонить неизвестные с обещанием отрезать ему голову. Тот оперативно сменил место жительства.

Это, как говорится, новости, которые мы заслужили.

Уже очевидно, что все те политические конструкции, которые Кремль сооружал с первого дня прихода Путина, – вся эта "вертикаль власти", "закон и порядок", "сильная рука", весь этот тщательно лелеемый имидж крутого мачо – всё летит в тартарары. Кадыровцы одним пинком всё разметали.

Боюсь, без войны с Украиной действительно не обойдётся. Оставаться наедине с таким внутриполитическим позором Путин не сможет. Только внешний враг, только хардкор.

Андрей Волна

Наблюдая (и в качестве гражданина страны пассивно участвуя (хотя бы своими налогами)) за всей этой вакханалией, вижу, что экспертами не рассматривается одна из главных причин возможного начала полномасштабной войны: ЕМУ ПРОСТО СКУЧНО.

Роман Попков

Абсолютно дикая ситуация. Европейский континент и весь нормальный мир находятся в заложниках у просто поехавшего наглухо человека, который танковыми дулами тычет из-за того, что решил: в Вашингтоне его не уважают и не держат за равного.

То есть Европа стоит на грани войны не из-за каких-то там идеологических концепций типа победы пролетариата и перехода к коммунизму, не из-за поисков "жизненного пространства" и всяких мечтаний об эпохе Карла Великого, а просто из-за того, что гопник, решил, что его "разводят как лоха". И уже на базе этой обиды он выстроил свою причудливую конспирологическую квазиидеологию и руководствуясь этой обидой он сосредоточил ударную группировку в 150 тысяч солдат.

Такое, как бы, геополитическое продолжение тех самых многократно преодоленных "лихих 90-х", только вместо черных "бумеров" теперь танки и БМП.

Некоторые, особенно "государственники", правда, считают, что Россия – оплот мира, а Запад нагнетает истерию и чуть ли не подталкивает Путина к войне.

Аркадий Кайданов

Самовозбуждающий бла-бла-психоз относительно нападения на Украину достиг такого уровня, когда адекватность мировых лидеров перестает играть какую-нибудь роль.

В роли спускового крючка может выступить выстрел из дедовской берданки, произведенный любым сумасшедшим в зоне конфликта.

Это уже не смешно

Руслан Осташко

Британские страховщики отзывают страховку воздушных судов на Украине

Возможно, вы не заметили, но война против Украины уже идёт, только атака исходит не от “агрессора”, о котором рассказывают уже 8 лет, а от любимых западных партнёров Незалежной, которые душат экономику страны похлеще местных коррупционеров в угоду своим геополитическим выгодам. Верить в чистые помыслы британцев – себя не уважать, Киевская администрация в это до сих пор верить отказывается.

Юлия Брис

ЕС и США отменили рейсы на Украину.

Посольских всех вывезли, инвестиции побежали вслед.

Гривна обваливается. И когда товарищ Байден теперь вернёт все взад?:(

Я может что-то не понимаю, но разве это всё не на руку Путину? Не мытьём так катаньем ослабить Украину.

А если он свои войска до лета не отведет, или вообще базы там обоснует, Украина будет наказана как Беларуссия?!

Получается опять "путинвсехпереиграл"?

Глеб Павловский

Дельце на Востоке вошло в фазу встречных ультиматумов, опасная фаза. Весной 1999 Вашингтон с Мсквой также взвинчивались взаимно, но непублично. Помню, как трудно выдерживать пресс западной ультимативности под вой мировых медиа. Ультиматум – состязание нервов. Сам Ельцин тогда чуть не сорвался, Клинтону в трубку накричал резкостей и нашпиговал Югославию опергруппами (в предвидении сухопутного вторжения НАТО; но те не решились). В конце концов, Милошевича мы разменяли на #транзит по-быстрому, сделка была грязновата. Но теперь мишенью ультиматума является собственно сам #транзит, контроль над ним. Отступать Москве, собственно, некуда.

Николай Митрохин

Некоторые украинские друзья задаются вопросом – почему их российские френды не протестуют активно против готовящегося вторжения РФ в Украину. Ответ прост – по обе линии фронта, и прежде всего в России люди абсолютно уверены, что ничего не будет, и Путин блефует. В России поддержка вторжения по всем признакам – околоноля. То есть есть, конешно, "ветераны Донбасса" и прочие "ветераны ВДВ", которые всегда за. Но их численно и публично – мизерное количество.

При этом массированной медиакомпании в поддержку вторжения не проводилось. Потому население вообще не видит причин почему Украина вдруг вновь стала бы столь острой проблемой, чтобы война (с неизбежными тяготами) должна бы была начаться. В отличие 2014-го года нет никакой общественной бравады ни насчёт санкций, ни насчёт необходимости утвердить себя за счёт украинцев. А в геополитическую риторику Путина и Медведева об "отступать некуда" вообще никто не врубается. Это собственно и породило эффект "письма Ивашова" о том, что даже для радикальных русско-советских милитаристов всё это кажется чрезмерным. То есть молчаливый консенсус общества настолько против войны, что любая попытка Путина его нарушить кажется невероятной, а нынешняя напряженность объясняется затянувшейся игрой с Западом, а не реальными намерениями.

Сергей Удальцов

Военная истерия зашкаливает. Американцы уже "назначили" на 16 февраля начало вторжения России на Украину. Американские и европейские дипломаты начали покидать Украину, а сотрудники ОБСЕ уезжают из Донецка. Откровенно говоря, угроза начала "горячих" военных действий в ближайшее время очень высока. Какова должна быть позиция левых сил в данной ситуации? На мой взгляд, мы должны быть против любой агрессии путинского режима в отношении других стран. При этом, в случае нападения на российскую территорию (в том числе, на республики Донецка и Луганска, которые хотят быть с Россией, о чем заявили на референдуме в 2014 году) мы, несмотря на свое несогласие с политикой Путина, не должны занимать пораженческую позицию и желать победы западным империалистам

Сергей Худиев

Читаю, как граждане западных стран эвакуирются из Украины, уважаемые медиа посменно воют, раскалились добела, и вообще тушат свет и сливают воду, и я не берусь предсказывать, но подозреваю, что Путин откажется вторгаться, просто чтобы всем этим уважаемым людям подлянку кинуть.

Дмитрий Аграновский

Читаю вопли американского истеблишмента и его европейских подголосков по поводу вероятного "вторжения" России на Украину. Мы все, жители России, понимаем, что никакого вторжения с нашей стороны не может быть по определению. Тем не менее, США должны понять, что они не могут иметь к Украине никакого отношения, не должны совать туда свой нос ни в каком формате и могут бывать там разве что в качестве туристов и то, после соответствующей проверки соответствующими органами. А Украина как была с нами, так и будет – нам для этого даже делать ничего не надо. Мир изменился и антироссийские проекты "независимая Украина", "независимая Грузия", "независимая Прибалтика" и т.п. скоро будут закрыты.

Лицом российского миролюбия на прошлой неделе стал посол РФ в Швеции, продемонстрировавший в интервью местной газете вершины дипломатии.

Сергей Мардан

"Извините за язык – но мы срали на санкции Запада", – посол России в Швеции Виктор Татаринцев в интервью изданию Aftonbladet.

Когда языком политических ток-шоу начинает говорить "Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Швеция" возникает только один вопрос – а зачем вообще все эти послы России?

Зачем нам вся эта шобла бессмысленных и никому не нужных бездельников, заполняющая огромное здание на Смоленской площади и 242 представительства за рубежом? Зачем России огромный МГИМО, который ежегодно выплевывает еще по несколько сотен "дипломированных дипломатов"?

Достаточно оставить на довольствии одного Лаврова с его вечно брезгливым выражением лица и Захарову для ежедневных заявлений, которые давно никому не интересны.

Илья Вайцман

"Ursäkta språket – men vi skiter i västs sanktioner" (© Посол России в Швеции Виктор Татаринцев)

От "дипломатии канонерок" к "дипломатии подворотни". Речь представляющих путинский режим, господи прости, "дипломатов" дошла до уровня быкующей гопоты. А ведь мусье Татаринцев бывший атташе по вопросам культуры, стало быть, манерам обучен. Остальные еще хуже, наверняка, просто их рычание и лай на шведский уже не переводятся.

NB: Посол – это не та фигура, которая несет отсебятину. Приказ на "снижение лексики" он, конечно, получил по линии МИДа. И это часть нового "образа России", которую не то что бояться будут, это вряд ли – но вот брезговать обязательно начнут.

Антон Орех

В наше время российские дипломаты могут обладать какими угодно качествами, но в первую очередь обязаны быть хамами.

Михаил Крутихин

В отличие от многочисленных френдов в фейсбуке я не вижу ничего предосудительного или неадекватного в высказывании российского посла в Швеции, который честно выразил позицию Москвы в отношении санкций Запада.

Я уже писал, что настоящий дипломат должен обладать двумя обязательными качествами. Не лезть в карман за словами – это раз. И быть абсолютно бесстыжей тварью, чтобы не смущаясь "озвучивать" самые бредовые установки, спущенные ему начальством, – это два.

Оба качества этот посол продемонстрировал со всей возможной ясностью. Он по праву занимает свою должность.

Николай Травкин

Лично мне – обидно. Вот я стройку от каменщика до прораба прошёл, 7 рабочих специальностей имею, столько замечательных слов и выражений знаю – послу в Швеции и не снилось… А в дипломаты не приглашают.

Аббас Галлямов

Это ж сколько вакансий после падения режима в МИДе откроется! Где столько дипломатов набрать?

Александра Морозова в связи с путинскими учениями беспокоит судьба не только Украины, но и Беларуси.



Параллелизм чудовищный: 2014 год, Крым – это "Судеты", а 2021, Беларусь – это "аншлюс Австрии". Причем, тема "референдума" (как иллюзорный инструмент спасения суверенитета) присутствовала и в Австрии (у Шушнига) и сейчас у Лукашенко. Ясно, что сбоку от обострения с Украиной, Кремль стремительно забирает Беларусь.

Кирилл Шулика считает, что Путин всех переиграл

Все-таки Путин четко попал в кресло президента в нужное время. Ничего бы не было, будь мировые лидеры уровня Тэтчер, Рейгана или даже Коля и Миттераном. А эти мелкотравчатые какие-то, завелись, теперь тыкаются, как слепые котята вокруг старого кота, то бишь Байдена.

Конечно, войска на границы с Украиной Путин ровно для этого и ставил. Никакого смысла иного не было, потому что даже если готовить вторжение, то оно было бы неожиданным, а не подготавливаемым в течение полугода.

И вот они по веником носятся, то ввести санкции, то не ввести, то отключить от SWIFT, то не надо. Зеленский уж на что стендапер и то тихо просит успокоится и чем-то полезным заняться.

В итоге, во-первых, Путин обезопасил себя от санкций, ибо их введут, это сразу вторжение, терять нечего, это вообще я вижу единственным сценарием войны с Украиной, во-вторых, Путин реально работает в образе плохого парня, который он примерял для себя еще до Крыма. То есть реально работает система создания кризисов, которая обеспечивает России голос в разговорах с мировыми лидерами. Несмотря на Крым, химическое оружие и прочее. Речи никакой не идет об изоляции России даже на фоне всей этой наблюдаемой суеты.

Прокремлёвский политолог Сергей Марков так и вовсе утверждает, что всё происходящее – чуть ли не совместный план Путина и Байдена.

Политтехнологическая версия ответа на вопрос, будет ли война? Якобы есть тайная договоренность между Путиным и Байденом. Автор плана директор ЦРУ США Уильям Бернс. Согласно такой договоренности

1. Сначала раскручивается максимально истерия по поводу войны, российских войск на границе.

2. Потом проходят исторические переговоры Байдена с Путиным и угроза войны снимается.

3. Платой за это оказывается выполнение Киевом Минских соглашений и возможно какие то другие уступки.

4. Байден получает овации всего мира.

5. Нобелевский комитет награждает Байдена премией мира.

6. На фоне всеобщих оваций Байдену как миротворцу партия Байдена выигрывает выборы к Конгресс и частично в Сенат в ноябре. А сейчас по всем прогнозам демократы теряют контроль над Сенатом и Конгрессом. Он по прогнозам переходит к республиканцам и они блокируют работу Байдена.

7. Демократическая партия Байдена сохраняет контроль над Сенатом и Конгрессом. И это помогает Байдену выиграть следующие президентские выборы в 2024 году.

8. Байден не организует атаку на Путина и позволяет ему переизбраться тоже президентом в 2024 году.

Это версия отвечает всеобщему убеждению, что нет реальных причин для войны. И что господствуют политические технологии.

Зеленский совершенно уверен в этой версии. Именно поэтому он так против всеобщей истерии о вот вот наступающей российской армии. И все его окружение уверены в этом. США таким образом грамотно утилизуют свой киевский проект. Байден очень выигрывает. Путин тоже выигрывает.

Но не все верят в стратегический гений Путина

Алексей Шварц

Я не знаю рискнёт ли Путин напасть на Украину или нет. Он человек, который живёт от удобного случая к случаю. Меня возмущает то, что он вообще позволяет себе такую игру в солдатиков, а США и Европа должны ему звонить и бежать на переговоры, и упрашивать не стрелять.

Напоминает мне одного покойного алкаша из деревни. Он выбегал пьяный на публику с ножом и орал, что себя порежет, а впечатлительный народ собирался напротив, и все по очереди его упрашивали бросить нож и идти проспаться. Но однажды это надоело людям...

Алкаш побегал по улицам, покричал, никто не обращал внимание. И больше таких выкрутасов он не делал... Себя, конечно же, он не порезал.

Лев Рубинштейн

Никогда еще, кажется, дрезденский подполковник не пользовался таким мощным международным успехом, как в последние дни. Ну, а как еще назвать тот неоспоримый факт, что с ним теперь, отпихивая друг друга локтями, рвутся поговорить по душам лидеры всего цивилизованного мира. Прямо стоят в очереди на аудиенцию.

Признали! Разговаривают, как со взрослым! Ура! Не за это ли так долго … Ну, и так далее.

В общем, триумф.

Такой же примерно триумф описан в очень старом анекдоте. Анекдот такой.

Одна платяная моль говорит другой:

"Я, между прочим, пользуюсь большим успехом у людей. Недавно я присутствовала на одном званом вечере. Непринужденно летала среди гостей.

Меня, скажу честно, заметили не сразу. Но когда уже заметили, то стали так аплодировать, так аплодировать!"

Владислав Иноземцев

Россия, даже получив (в частности, от США) предложения по контролю над вооружениями, ограничению ракет средней и малой дальности, неразмещении наступательного оружия на территории Украины, а также по совершенствованию режима взаимных инспекций и мер доверия, не ответила по существу ни на одно из этих них (МИД говорит, что все они внимательно изучаются, но ни одна "зацепка" для выстраивания переговорного процесса пока не задействована). Это говорит, на мой взгляд, о довольно очевидной вещи – о том, что собственно проблемы безопасности Кремль не интересуют (конечно, о том же свидетельствует сама постановка вопроса о безопасности, которую тебе должен гарантировать потенциальный противник; о безопасности от стран, на территории которых ты сам вторгался в разные годы и где до сих пор находятся российские войска, но это уже вторично).

Иначе говоря, пришло время посмотреть на происходящее не с точки зрения Realpolitik, а с позиций психоанализа. Мы имеем дело с фобиями человека, которого 20+ лет абсолютной власти привели к осознанию себя в качестве всесильного демиурга, способного распоряжаться судьбами подданных. Теперь ему кажется, что его пожелания должны воплощаться не только ими, но и соседними странами, альянсами и союзами. В.Путин обижен прежде всего не на расширение НАТО и не на угрозы безопасности России (самой большой угрозой для таковой является его собственная политика разграбления страны и растраты её человеческого капитала, результатом которой становится беззащитность России перед миром в экономической и военной конкуренции), а на то, что он не воспринимается миром как человек, ультиматумы которого должны исполняться зарубежными лидерами так же, как законодательные инициативы президента превращаются в правовые акты депутатами Государственной Думы.

Интересы России в нынешней конфронтации с Западом не имеют ни роли, ни значения. Значимы здесь только фобии и обиды человека, являющегося хозяином московского Кремля. Поэтому выход из ситуации, если его только можно найти, следует искать не государственным деятелям, а психиатрам. Их усилия сейчас более востребованы, чем любые рациональные аргументы, которыми пытаются решить вопрос западные государственные деятели...

Анатолий Несмиян

По сути, Путина ставят перед выбором: либо переговоры на условиях, которые продиктовал Байден, либо вы вторгнетесь на территорию Украины, даже если для вас самих это будет новостью. С соответствующими последствиями. Интересно, что в сложившихся обстоятельствах это действительно выход, так как Кремль находится вообще в глухом тупике, из которого он выбраться не в состоянии.

Это и есть политика для взрослых – поставить партнера перед сплошной стеной, а затем предложить ему пройти в неприметную щелочку. В политике подавляющее число подобных решений и комбинаций создается не проектными действиями, а используя ошибки противника. Иначе говоря: Байден не создавал эту ситуацию, а воспользовался той дичью, которую Путин устроил в полной уверенности в своей безнаказанности.

Кремлевские рассчитывали, что им сойдёт с рук в очередной раз провернуть демонстрацию силовой угрозы. Как это было и ранее. А их взяли "на слабо" – к чему они были совершенно не готовы, а потому начали импровизировать, что с их куриным интеллектом совершенно противопоказано. Вот и доимпровизировались.

Михаил Шевелев

Если кто-то полагает, что планирование внешней и внутренней политики Российской Федерации происходит на ином уровне профессионализма и ответственности, чем подготовка к олимпиаде фигуристки Валиевой, пусть предъявит свои доказательства.

Поэтов эти мрачные дни вдохновляют на новые стихи

Алексей Цветков

борщ

когда настал конец всему

пожар окрестных рощ

весь горизонт увяз в дыму

а мы варили борщ

мы шум снимали поскорей

мы жгли последний газ

покуда залпы батарей

нащупывали нас

я встал и подошел к окну

где взрывы чуть моргни

где нам кровавую луну

развесили они

уже вертелись как юла

покойники в гробу

и кто-то вскинув два крыла

уже трубил в трубу

оскал обрушенной стены

предсмертный визг котов

и оклик мне из-за спины

садимся борщ готов

мы ляжем вскорости костьми

но борщ не пропущу

не пропадать же черт возьми

хорошему борщу

Борис Херсонский

Странно думать – быть может, это последние мирные дни.

Друзья покидают нас. мы остаемся одни

перед лицом, перед рылом, перед пастью врага.

Неужели в этот капкан вступит его нога?

Неужели нашей землей он хочет набить свой рот?

Нежели товарищ ему не волк, а подземный крот?

Неужто по крови изголодалась земля?

Ненасытен вампир и ласков, что то теля,

только не молоко сосет, а кровь из жил,

чтобы потом спросили – в каком ты полку служил.

чтоб на всю грудь несметные посмертные ордена.

Тело истлело, душа осталась одна.

Что ей делать на поле боя? А в небеса ни-ни.

Страшно думать - быть может, это последние мирные дни.

Ситуация настолько всех беспокоит, что высказаться решил даже создатель Эфира Виталик Бутерин, который обычно не пишет о политике и уж тем более по-русски: родители увезли его из России, когда ему было 6 лет.