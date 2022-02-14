Ни мира, ни войны…

Российские официальные власти продолжают утверждать, что не собираются нападать на Украину. Многие западные СМИ со ссылкой на данные разведок утверждают об обратном. Десятки государств эвакуируют дипломатов из Украины просят своих граждан покинуть страну.

За выходные с президентом РФ Владимиром Путиным уже поговорили президент США Джо Байден и президент Франции Эмануэль Макрон. В понедельник в Киев а во вторник Москву посещает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Чего добивается Владимир Путин, накапливая войска у границ Украины? Зачем России "финляндизация" Украины? Чем грозят России санкции Запада?

Обсуждают журналист и дипломат Галина Сидорова, военный эксперт Юрий Федоров, политолог Владимир Фесенко (Киев).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 14 февраля в 19:05