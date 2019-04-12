Бывшему советнику Обамы предъявлены обвинения в связи с его работой на Украине

Грегу Крейгу - высокопоставленному юристу в администрации бывшего президента США Барака Обамы в четверг были предъявлены обвинения за дачу ложных показаний в связи с его работой для бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Обвинения против Крейга являются следствием расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Сразу после предъявления обвинений Крейг заявил, что не считает себя виновным и что данное судебное преследование является "беспрецедентным и неоправданным".

Крейгу также вменяется нарушение американского Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который обязывает лиц, лоббирующих интересы иностранных государств или юридических лиц, регистрироваться в качестве иностранных агентов и раскрывать источники своего финансирования. Если суд признает 74-летнего Крейга виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Основания для обвинений против Крейга связаны с его заявлениями в ходе расследования Министерства юстиции США действий американских консультантов на Украине. Крейг заявил, что он возглавлял группу юристов из нью-йоркской адвокатской конторы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, которые готовили независимый доклад для Министерства юстиции Украины. В докладе должна была быть представлена объективная оценка судебного преследования правительством Януковича бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая была осуждена в 2011 году по обвинению в коррупции и приговорена к семи годам лишения свободы. В докладе Крейг подверг критике поведение Тимошенко во время судебного разбирательства и пришел к выводу, что её права на надлежащую правовую процедуру не были нарушены. Доклад был использован правительством Януковича для оправдания предварительного заключения Тимошенко перед Европейским судом по правам человека, а также для лоббирования законодателей в США.

Этот документ был подготовлен по поручению Пола Манафорта, бывшего председателя избирательного штаба Дональда Трампа. В настоящее время Манафорт отбывает тюремный срок за нарушение закона о лоббировании и за финансовые преступления. Представителям Министерства юстиции США Крейг заявил, что после внимательного изучения положений Закона об иностранных агентах они пришли к выводу, что они таковыми не являются и им не следует регистрироваться. В случае если Крейг и его фирма зарегистрировались им бы пришлось раскрыть, что основная часть выплаченного им гонорара, 4 миллиона долларов поступила от украинского миллиардера Виктора Пинчука.

Согласно обвинительному заключению, Крейг также не раскрыл, что Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP помогала в подготовке и других обвинений против Тимошенко.

