Мундепа, призывавшего на "Полдень против Путина", лишили мандата

В Санкт-Петербурге муниципальный совет депутатов МО "Ульянка" лишил мандата независимого депутата Никиту Кириллова. Поводом для этого стало представление от районной прокуратуры, которая якобы нашла недочеты в декларации Кириллова.



Кириллов избрался в муниципалитет в 2019 году в качестве самовыдвиженца. До этого был активистом в своем районе. Осенью 2022 года он покинул Россию, опасаясь попасть под мобилизацию и с тех пор участвовал в заседаниях муниципального совета дистанционно.



По словам Кириллова, свою декларацию он сдавал с помощью сервиса налоговой, поэтому уверен, что в ней не могло быть ошибок и до выборов претензий к декларации не было. Перед голосованием 17 марта депутат в группе жителей Ульянки призвал прийти на участки в полдень, а затем дал интервью об этом финскому СМИ. После этого на Кириллова пожаловались в полицию.



Накануне Законодательное собрание Петербурга своим решением распустило муниципальные советы "Смольнинское" и "Лиговка-Ямская" из-за того, что они, якобы, не собирались несколько месяцев на заседания. Большинство депутатов в этих советах были представителям оппозиционных сил или самовыдвиженцами. Депутаты "Смольнинского" призывали Госдуму выдвинуть обвинения Путину в госизмене из-за военного вторжения в Украину.

Российская оппозиция призывала всех, кто не согласен с политикой действующего российского президента Владимира Путина, прийти на избирательные участки в последний день голосования, 17 марта в 12:00 по местному времени. Акцию назвали "Полдень против Путина". В это время большие очереди из желающих проголосовать выстроились во многих городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Перми, Челябинске, Новосибирске.