Муниципального депутата не пустили на футбол - возможно, из-за Навального

Глава совета депутатов московского муниципального округа Раменки Максим Гонгальский и журналист спортивного издания "Чемпионат" Максим Пахомов сообщили, что их не пустили на матч Чемпионата Европы по футболу Россия-Бельгия в Петербурге 12 июня. Они не исключают, что это связано с их участием в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального - сообщает "Медуза" (издание внесено российскими властями в реестр СМИ-"иностранных агентов").

Гонгальский, активист партии "Яблоко", собирался посетить матч в качестве болельщика и оформил соответствующий документ, однако на стадион его не пустили, сославшись на соображения безопасности. При этом друга Гонгальского, с которым он покупал билеты, на матч пустили.

"Я догадываюсь, что дело в участии в акции в поддержку Навального. Теперь так: не поддерживаешь Путина - не болеешь за сборную" - написал муниципальный депутат в твиттере. О какой именно акции в поддержку оппозиционера идёт речь, Гонгальский не пояснил - по всей видимости, это одна из несогласованных уличных акций, он подчеркнул, что заплатил за участие в ней штраф.

Пахомов рассказал, что подал заявку на аккредитацию на матчи сборной России в Петербурге, но получил отказ от УЕФА - организация сослалась на решение российских правоохранительных органов. Пахомов утверждает, что по неофициальным каналам получил информацию о том, что запрет связан с его задержанием на митинге Навального в 2017 году. Тогда он так же, как Гонгальский, заплатил штраф. "Утверждать, что дело точно в этом, я не могу. Но никаких других причин найти мне не удалось" - сказал журналист.

Матч Россия-Бельгия 12 июня завершился со счётом 0:3. Комментаторы отмечают, что это крупнейшее поражение команды-хозяйки поля в истории финальных турниров чемпионата Европы (помимо России, матчи чемпионата в нынешнем году проводятся ещё в 9 странах).