Муниципальному депутату Хараидзе не дают питьевую воду в СИЗО

Муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе, которая находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и держит голодовку, написала в письме, что ей не дают питьевую воду. Письмо опубликовал в фейсбуке адвокат Сергей Росс. "У меня нет воды! Нет воды! Передайте мне воду! Жарко! Еды не надо!", - пишет Хараидзе.

Главный редактор издательства Corpus Варвара Горностаева со ссылкой на адвоката Хараидзе сообщила в фейсбуке, что депутату в жару приносят кипяток. Накануне Горностаева заказала для Хараидзе во ФСИН-магазине 18 литров воды в бутылках, но, по её словам, депутат их до сих пор не получила.

Хараидзе была задержана в ночь на 18 июня. Перед этим у неё дома был проведён обыск. Она подозревается в мошенничестве. Следствие считает таковым попытки депутата препятствовать введению в эксплуатацию элитного жилого комплекса в центре Москвы. По её утверждению, дом был построен с нарушениями и должен был перегрузить районную систему канализации.

19 июня суд арестовал Хараидзе на два месяца. Она отрицает обвинения и объявила голодовку.

В мае Хараидзе объявила о своём намерении баллотироваться на выборах в Государственную думу. Ещё несколько российских политиков, намеревавшихся избираться в парламент, стали подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам. Среди них – Дмитрий Гудков, московской муниципальный депутат Константин Янкаускас, петербургский депутат Максим Резник и соратница Алексея Навального Любовь Соболь.