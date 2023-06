Мурлыканье и кувалда. Блогеры – о заманивании эмигрантов в Россию

Россиянам, уехавшим за границу, пора задуматься о возвращении домой - в последнее время их в этом активно убеждают кремлевские чиновники и пропагандисты. Некоторые так уже поступили, утверждает "военкор" Александр Коц, опубликовавший в своем телеграм-канале "исповедь уехавшего айтишника".

"Исповедь" перепечатала "Комсомольская правда".

Тон и стиль этого текста заставили многих вспомнить о практике советских времен, когда "письма читателей" сочинялись непосредственно в редакциях по всем канонам кремлевской пропаганды.

Иннокентий Буковский

Исповедь на заданную тему

Илья Вайцман

Им надо, чтобы вызывающие у шпаны комплекс неполноценности люди не существовали вообще

Вот вы понимаете, как эти представляют себе работу специалистов, в частности программистов? Сидят себе, кнопки нажимают, ютьюбчик смотрят, нет чтобы у станка стоять или мешки ворочать, как «настоящий народ». И даже когда им жаренный петух в режиме перфоратора вбился под копчик дефицитом квалифицированных специалистов, они не могут избавиться от своего презрения к тем, кто в очках и шляпу надел. Всё равно, прет из них «классовая ненависть» быдла из подворотни к образованным людям. Это даже не зависть, это именно ненависть. Им ведь даже ничего не надо от поуехавших, когда всерьез надо - по-другому разговаривают. Им надо, чтобы вызывающие у шпаны комплекс неполноценности люди не существовали вообще, любой ценой. Причем, все - и «очкарики», и украинцы, и американцы - вообще все, кто хоть в чем-то превосходит путина. И это прет из всех(!) их действий, как бы не пытались скрывать.

Алексей Ковалев

хоть убей не могу вспомнить где видел что-то из застойных газетных архивов — разочаровавшиеся в США советские эмигранты пишут письма в чуть ли не ту же Комсу в 100% той же стилистике, что копирайтер Коца, пытающийся зачем-то косить под кузьмича

Олег Пшеничный

Огляделся старик Ромуальдыч, заколдобился, да и накатал исповедь айтишника в "Комсомольскую правду". Инда взопрели озимые на нивах Гейропы!

Корпускула

Адресат письма очевиден - Александр Коц надеется, что оно попадает в красную папку, а потом мы услышим с очередной сцены, как привыкшие с рождения к "пособиям, льготам" простые давильщики кнопок, так представляется Александру работа сферического "айтишника", у которых "базы знаний нет про это никакой" (про это - это про всё), перекрестясь, возвращаются... Чтобы что? Он опять будет "давить кнопки на клавиатуре и ютубы смотреть", но теперь с божьей помощью? "Витя", значит, без ноги, а "я буду сына воспитывать". В чем пойнт-то? Ладно я не поняла, у меня тоже проблемы с базой знаний, но сам-то письмописец понимает или как?

Они таких текстов строчат по сто штук в день

А так-то они таких текстов строчат по сто штук в день. Особенно публицистки (не та, что шпионов ловила, а культурный московский кластер). Там даже и посильнее будет, в таком духе: ехала сегодня в такси, и водитель, простой такой мужчина, спрашивает "Как думаете, скоро мы супостатов всех одолеем?", "Скоро! С нами бог и спас нерукотворный! Не можем не одолеть!" - отвечаю я со всем жаром своей души. Лицо его посветлело таким тихим, исходящим из глубины, светом - "Хорошо бы уже! Нет уже жизни от этого НАТО и западных ценностей!" И добавил "Расплачиваться по карте будете?" А наличных нет?". А я вышла из машины с мыслью "Какой же прекрасный, мудрый наш народ!" и перекрестила уезжающий автомобиль.

Григорий Голосов

...Меня, мало следящего за этой ветвью пропаганды, очень умилил стиль: "Что уж там теперь скрывать: придерживался «либеральных» взглядов, не понял, да не нашелся тот человек, который бы просветил, а я всю жизнь кнопки на клавиатуре давлю, и ютубы смотрю. И как-то вот жил до этого всего, особо не задумываясь..." Это очень напомнило стиль консервативной публицистики "для народа", которую обильно публиковали разные издания, от умеренно правых до черносотенных, в 1905-17 гг. Так умилительно видеть, что современные копирайтеры следуют традициям серебряного века, живут, можно сказать, в потоке времени. Их исторические предшественники на поприще пропаганды, кстати, потом довольно легко перешли в большевистскую прессу, с неплохими карьерными перспективами. Если, конечно, проявили стратегическую прозорливость и связались именно с большевиками, а не с белыми.

"Айтишник" - не первая ласточка этой агитационной кампании. Несколько дней назад режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости призвал "разрешить вернуться" деятелям культуры - то есть, видимо, дать им гарантии, что их не будут преследовать. Оппозиционные россияне возмущены.

Ксения Ларина

Мы должны быть сильными и должны позволить вернуться в страну тем, кто может принести пользу.

Краткое содержание краткого фашистского мурлыканья.

Подписчики "военкора" Коца и другие "патриоты" предложением Богомолова тоже недовольны.

Сергей Мардан

Кто-нибудь лишил государственных наград и званий Пугачеву, Макаревича, Гельмана, Венедиктова, Невзорова и прочих? Нет. Напротив, некоторые им целовали руки...

И как и следовало ожидать, "релокантов" уже зовут домой.

предлагают вернуться в Россию и походить по улицам с табличкой на шее “Я был предателем”?

Их никто не объявил предателями, никто не стал выносить оценку их поступкам. Более того, все полтора года то один, то другой представитель власти их оправдывал, требовал "не разжигать". А теперь власть и вовсе пытается сделать вид, что "ничего такого" не было и штурмовавших в октябре Верхний Ларс могут просто вернуться домой. Главное - тихо и не поднимать волну.

Андрей Печенцов

Читайте по губам: у некоторых моих друзей, обсиравших изо всех сил Россию, закончились заграницей бабки. Поэтому им срочно нужно вернуться обратно, чтобы опять припасть к государственной титьке.

Я добыл себе хорошую крышу в виде Ксюши Собчак, но не у всех есть такая. И они в этом не виноваты.

В пятничном выступлении на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что примерно половина россиян, уехавших за границу после 24 февраля 2022 года, уже вернулись обратно. Подобные заявления можно услышать и от других чиновников, в частности - главы Минцифры, и прокремлевские каналы их охотно цитируют. Проверить эти сведения невозможно.

Темник

Максут Шадаев констатирует, что айтишники возвращаются домой и для этого не потребовалось никакой специальной мотивационной программы.

Действительно, всё логично. Социальная жизнь айтишников происходит внутри профессионального комьюнити. В системе его коммуникаций со дня начала СВО до начала частичной мобилизации шла по нарастающей эмоциональная накачка со вполне понятными посылами. Что и привело в конечном счёте к массовому психозу и релокации.

Однако долго жить на высоком градусе эмоций невозможно. Как только психика успокоилась, а жизненные неудобства за границей проявились в полной мере, косяки разработчиков и аналитиков данных потянулись назад, к родным берегам.

Старт кампании по возвращению в Россию ценных рабочих рук дал несколько дней назад спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который в своем телеграм-канале призвал уехавших покаяться и вернуться, «пока есть такая возможность».

Чужбина Родиной не станет.

Володин переживает, что релокантов отправит в концлагерь кто-то, а не его любимый Путин?

Более половины граждан РФ, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию. Этот процесс продолжается.

Возможно, кто-то понял, что дом там, где семья, близкие, друзья, родной язык. Кто-то решил вернуться в комфорт, признав, что мало государств могут предоставить такие условия для проживания, как в России. На кого-то повлияла русофобская политика западных государств.

Многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. Когда уезжали, думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться. Оказалось не так. Работу не дают. Детей травят в школах. Банкротят предприятия.

Поводом для призыва Володина стали слова чешского президента Петра Павела о необходимости пристально наблюдать за деятельностью россиян на Западе - в качестве примера он привел интернирование японцев в США во время Второй мировой войны. Позднее Павел разъяснил, что не призывал обращаться с россиянами таким же образом, но российская пропаганда успела истолковать его слова превратно - и заявила, что уехавшим россиянам за границей пора готовиться к отправке в концлагеря.

О том, как поступает с российскими гражданами их собственная власть, пропаганда умалчивает.

Федор Крашенинников

Есть возможность сесть, мы в курсе

Политик по приколу

Володин: «Россияне, уехавшие после начала СВО, еще могут вернуться в Россию, пока не поздно». Т. е. предлагают вернуться в Россию и походить по улицам с табличкой на шее “Я был предателем”? Или чтобы было кого сажать, когда закончатся все «тутошние»?

Михаил Ходорковский

Володин переживает, что релокантов отправит в концлагерь кто-то, а не его любимый Путин?

Зазывала в костюме «Есть Путин – есть Россия», это все, конечно, гостеприимство с совсем негодными средствами. Мелочь. Но полнейшую неадекватность тоже показывает

Ранее тот же Вячеслав Володин призывал поражать уехавших в правах - отбирать у них имущество и повышать им налоги.

Алексей Дуленков

Володин напоминает героя старого анекдота. На приеме у психотерапевта: "Доктор, у меня совсем нет друзей. Может, ты мне чем-нибудь поможешь, противный лысый старикашка?"

Илья Вайцман

Больше года власти РФ изощрялись в придумывании пакостей и подлостей в отношении покинувших страну после начала преступной войны людей. «Отберем, конфискуем, обложим налогами, запретим удаленку»... А намедни Володин вдруг возопил: «вернитесь, пока не поздно!!»

...а то что??

Анонимный российский канал BRIEF, куда недавно перешла на работу журналистка Екатерина Винокурова, утверждает, что российские власти действительно развернули кампанию по заманиванию "релокантов" обратно на родину.

BRIEF

Источник BRIEF, близкий к администрации президента, говорит, что Кремль заинтересован в публичном возвращении релокантов — «тех, кто не донатил ВСУ и не призывал разрушить Россию, конечно, а испугался, не понял, поддался стадному чувству». Истории счастливого возвращения будут подсвечивать в медиа и соцсетях, более того, части релокантов будут предлагать хорошую работу, особенно в медиа и IT при условии публичной рефлексии и особенно осуждения русофобии и жизненного уклада Запада. Собеседник BRIEF сравнивает это с советскими кампаниями по «возвращенцам».

На вопрос, есть ли уверенность, что активисты из числа радикальных патриотов не припомнят в любой момент «возвращенцам» антивоенные высказывания и фактически не вынудят уехать в эмиграцию заново (например, весной радикальный активист Виталий Бородин фактически вынудил уехать из России известного актера Данилу Козловского, который никуда уезжать не собирался и хотел остаться в стране, при этом избегал радикальных высказываний и политики), источник не смог дать стопроцентной гарантии, что радикалы находятся под полным контролем, и что в работе ведомств не может случиться рассогласованности.

Многие комментаторы убеждены, что это действительно так - неясно только, зачем государству это понадобилось.

Кирилл Шулика

Я, честно говоря, пока не совсем понимаю, зачем государство пытается вернуть релокантов. На самом деле в этом нет ни политического, ни экономического смысла. В отличие от Белоруссии, где население существенно меньше, для России цифры незначительны.

Остается только эффект пропаганды с массовыми прозрениями и тому подобным. Возможно, это надо перед мартом 2024 года.

Виталий Рувинский

Это не совпадение, конечно.

Володин с "сегодня есть возможность вернуться", Шадаев с "IT-специалисты возвращаются сами", безумная исповедь айтишника в КП. И сам Путин с рассуждениями о том, как плохо жить вдали от родины. Хотя он же недавно: "нацпредатели", "русский народ выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку".

Не знаю, зачем это понадобилось. Рынок труда настолько просел? Не верю. Тонкие электоральные расчеты? Смешно. Какие-то подмигивания Западу? Незачем.

представляю себе совещание, где придумывали кампанию по одурачиванию и возвращению уехавших россиян

Не знаю. В порядке бреда предположу, что кто-то из вернувшихся должен рассказать (а лучше сделать) нечто настолько ужасное, что это без вариантов всколыхнет и укрепит в народе всё то, что поблекло и размякло за полтора года войны.

Олег Пшеничный

Так и представляю себе совещание, где придумывали кампанию по одурачиванию и возвращению уехавших россиян. Почему-то представляются все с кумполами и морщинистыми лбами, как у Пригожиных, Кириенко и Караганова. «А давай ещё вот это впишем! А ещё вот это пообещаем! Пусть Володин выступит, он гражданский. Подтянем этого, как его, — Богомолова он бывший интеллигент, ему поверят. И обязательно в «Комсомолку» надо методичку отправить, её любит пожилая молодежь, там надо с изюминкой, с человечинкой.

Забавно, как кампания началась по нажатию кнопки в один день. Володины и Богомоловы выскочили как чертики из коробочки в «Бриллиантовой руке». Ну и «КП», ещё вчера предлагавшая закатать всех предателей в асфальт истории.

Вопрос только остается — а зачем им это нужно? Показать по телевизору толпы возвращающихся, из Шереметьева и Верхнего Ларса? Так это можно и так показать, народ же с курортов возвращается. Но вопрос глубже, а в принципе зачем это всё? Может слишком много продолжает уезжать и это чувствительно?

В любом случае неясно, какие аргументы могут заставить уехавших вернуться туда, где их, вероятнее всего, не ждет ничего хорошего, отмечают комментаторы.

Иван Преображенский

- Сюда иди! Сюда иди! - хором позвали Володин, Богомолов и Коц. - Ты наш, твое место в Мордоре!

- Уходите! - полушепотом проговорил Фродо, - я не вернусь из Турции работать оператором вычислительной машины на Саранском механическом заводе даже если вы увеличите мне зарплату втрое!

Анатолий Несмиян

Откуда данные о вернувшихся - не уточняется. Вернуться могли люди, которые уезжали не в связи с СВО, а выехавшие по иным причинам. Но их оптом записали в число вернувшихся, не уточняя мотивов отъезда и возвращения. Уже поэтому статистика, которой козыряют, не совсем понятна.

раз военные действия продолжаются, никакие гарантии со стороны власти не могут воодушевить уехавших

Нужно понимать, что люди, которые бежали из страны в марте и сентябре 2022 года, в случае, если будут принимать решение о возвращении, на Володина будут ориентироваться в самую последнюю очередь. Они бежали по предельно конкретной причине, опасаясь попасть в окопы. И раз военные действия продолжаются, никакие гарантии со стороны власти не могут воодушевить уехавших. Скорее, наоборот, так как власть в России держится исключительно на беспробудной лжи.

Поэтому о возвращении людей обратно без прекращения боевых действий говорить точно не приходится. Да и что будет потом - тоже вопрос, так как время идет, люди как-то устраивают свою жизнь, и она их может вполне удовлетворять. А вот возвращение в страну тотального террора - ну в чем тут смысл?

Мария Баронова

Если считать, что из России уехало примерно 1 млн. человек, то примерно 999 500 человек из 1 млн уехавших нигде ничего и так не писали, званий иноагентов не имеют, и «каяться» им не за что.

Им просто в такой увлекательной атмосфере жить настолько не хочется, что они готовы потерпеть быть гражданами второго сорта в других странах. Потому что в их собственной стране государство уже более, чем много раз показало, что жить нормально точно не даст. И верить ни в какие завиральные инициативы, уехавшие люди не будут.

Государство же каяться за всё, что сделало и меняться — не обещает.

Люди ценят свою жизнь и точно знают, что эту их жизнь совсем не ценит наше государство

А в случае с остальными 500 (пятьюстами) людьми, имеющими статус иноагентов и/или уголовные дела за высказывания, то если вопрос так ставится, что кто-то каяться должен, то конечно люди не будут вести диалог в таком тоне.

Ну и сама по себе какая-то странная правовая мера: «Каяться». Это как должно выглядеть и что произойдет после этого?

В любом случае, даже сами формулировки инициатив по возврату людей таковы, что ни один человек, находящийся в здравом уме и твердой памяти, никуда назад не поедет. Люди ценят свою жизнь и точно знают, что эту их жизнь совсем не ценит наше государство.

Для того, чтобы что-то поменялось, государство само должно раскаяться и пообещать, что впредь так не будет поступать с нашими жизнями. И что-то я подозреваю, что оно этого делать не будет. А будет всё по-старому. По-простому. Не забывая помахивать кувалдой в руках.

Дмитрий Колезев

Во-первых, большинство уехавших из России в последнюю волну уехали в безвизовые страны вроде Армении, Грузии, Турции, Казахстана. В Европу уезжало намного меньше. Что россиянам в Тбилиси и Ереване до президента Чехии? Их скорее волнуют аресты соотечественников в Кыргызстане, откуда людей стали высылать в Россию. Это как раз повод думать о том, чтобы уехать куда-то в более демократические страны.

Во-вторых, каждый раз, когда кто-нибудь из российских чиновников говорит о русофобии (Володин: «Уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту»), я хочу сказать, что нет большего русофоба, чем путинский чиновник. Уж где к россиянам относятся как ко второму (или даже третьему) сорту, так это в России. Я сейчас живу в Литве, которая традиционно в российских СМИ предстает как один из главных примеров русофобии. И, по моим наблюдениям, большинство эмигрантов из России чувствуют тут себя вполне комфортно и безопасно. Отношение и общества, и государственных органов дружелюбное. Уж точно лучше, чем в путинской России, где многим грозят тюрьма и другие репрессии. [...]

Чтобы россияне не думали об отъезде, нужно прекращать войну, останавливать репрессии, отменять драконовские законы, проводить политическую амнистию и запускать долгосрочные демократические изменения.

И то не уверен, что поможет. 24 февраля 2022 года Путин окончательно подорвал доверие к российской власти, и теперь даже в случае демократизации могут понадобиться десятилетия, прежде чем образованные россияне искренне поверят, что жить в России может быть столь же безопасно и перспективно, как в Европе или США.

Вместе с тем для части россиян, столкнувшихся с бытовыми трудностями в эмиграции, идея возвращения действительно может оказаться привлекательной - и это грозит им попаданием в ловушку, пишет на DW Иван Преображенский:

...Чаще всего это те, кто изначально не разделял "идеологического" неприятия путинского режима. Например, убежал из России, что предохранить себя от мобилизации. Они не за войну, но и не сказать, чтобы очень против нее. Бытовые сложности для них на первом месте.

Эти люди вполне могут задуматься о возвращении, тем более, что Евросоюз за них не конкурирует и мало где реально получить рабочую визу. Вернуться ради бытового комфорта для них нормально, у них нет жесткого психологического и этического барьера, а в России вроде бы нет поголовной мобилизации и работают кафе с тыквенным латте.

При новой мобилизации выехать уже не получится

Вот только понимают ли они, что это может оказаться билетом в один конец? При новой мобилизации выехать уже не получится. Россия продолжает стремительно изменяться - и гарантий безопасности им никто не дает. Опыт "возвращенцев" из белой эмиграции, оказавшихся потом не в мифических чешских, а во вполне реальных лагерях ГУЛАГа - это один из вариантов будущего для тех, кто считает себя прагматиком, а на деле рискует оказаться "изменником родины".

С ответным призывом к Вячеславу Володину - в форме петиции - обращается редактор издания "Новая газета.Европа" Кирилл Мартынов:

Сегодня Володин высказался в том духе, что пора бы уехавшим россиянам вернуться на родину, пока волна русофобии не смыла их в историческое небытие, и что второго такого шанса может не быть.

Выслушивать молча это невозможно, поэтому я предлагаю возобновить диалог гражданского общества и самозванцев в виде петиции.

Вячеслав Викторович!

Мы, граждане России, обратили внимание на ваше новое заявление о необходимости нашего скорейшего возвращения на родину.

Выражая глубокую обеспокоенность происходящим в России, а также разделяя естественное желание жить на родине, присущее большинству людей во всем мире, мы предлагаем следующие условия, необходимые для нашего немедленного возвращения.

1. Вывод вооруженных сил РФ с международно признанной территории Украины.

2. Запрет незаконных вооруженных формирований, таких как ЧВК Вагнера.

3. Освобождение политических заключенных, отмена дискриминационных законов.

4. Роспуск Государственной Думы Российской Федерации как сборища опасных для общества самозванцев.

5. Личные извинения со стороны бывшего председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, который называл граждан России “предателями”, принесенные на Лобном месте с непокрытой головой.

6. Организация исторического жеста доброй воли - визита гражданина РФ Владимира Владимировича Путина в Международный уголовный суд в Гааге для дачи объяснений (там ничего плохого делать не будут, только документы сверят).

7. Госпитализация заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя всероссийской политической партии “Единая Россия” Дмитрия Анатольевича Медведева.

О ходе выполнения данных условий граждан России просим объявить в установленный законами срок.

До скорой встречи!