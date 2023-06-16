"Вёрстка": В 2022 году в ближнюю Европу уехали почти 12 тысяч россиян

В первый год войны в страны Евросоюза, непосредственно граничащие с Россией, эмигрировали 11 863 россиянина. Это почти вдвое выше среднего показателя за последние 10 лет. Цифры приводит издание "Вёрстка", проанализировав данные статистических служб шенгенских государств.

Издание сравнило данные по Финляндии, Литве, Латвии, Эстонии и Норвегии. Больше всех иммигрантов переехали в Финляндию - 6003 человека. На втором месте Литва - 2188 человек. Эстонию выбрали новым местом жительства 1918 российских граждан, Латвию - 924, Норвегию - 830 человек.

Из стран Евросоюза с Россией также граничит Польша, но её статистические службы ещё не опубликовали отчёты за 2022 год.