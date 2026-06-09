МУС отстранил прокурора Хана из-за обвинений в домогательствах

Главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана отстранили от должности в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах.

Окончательное решение относительно его дальнейшего пребывания на посту будет принято на специальной сессии государств-членов МУС, сообщила в понедельник вечером надзорная инстанция суда в Гааге. Сессия, как отмечается, должна состояться в кратчайшие сроки.

Бюро Ассамблеи государств - участников Римского статута Международного уголовного суда заявило, что его оценка основана в том числе "на отчёте о расследовании, проведенном Управлением ООН по внутреннему надзору, имеющихся доказательствах и письменных заявлениях".

Обвинения в отношении британского юриста выдвинула в 2024 году одна из его коллег. Хана обвиняют в неоднократных домогательствах в течение длительного периода и в принуждении к совершению сексуальных действий.

Комиссия ООН провела расследование этих обвинений и представила свой доклад в декабре 2025 года. Этот доклад не публиковался, отмечает DPA.

Сам 56-летний Карим Хан, который на фоне проводимого расследования уже около года временно не исполняет должностные обязанности, говорит, что хочет вернуться, как только ситуация прояснится. Все обвинения он отрицает.

Хан занимал должность главного прокурора с 2021 года. Среди прочих решений он в 2023 году выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой - по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Позднее российский СК возбудил в отношении Хана и судей МУС уголовное дело. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию суда.

Карим Хан также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях в секторе Газа. После этого Вашингтон ввёл против сотрудников и судей МУС санкции и обвинил суд в злоупотреблении властью.

Юрисдикцию МУС признают в общей сложности 125 государств, включая все страны-члены ЕС, которые ратифицировали или присоединились к Римскому статуту - учредительному договору суда. Соединённые Штаты, Россия и Израиль членами этого суда не являются.





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