Мосгорсуд заочно приговорил прокурора и восемь судей Международного уголовного суда (МУС) к срокам от 3,5 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете России и Генпрокуратуре.

Фигурантами уголовного дела стали прокурор МУС Карим Хан, судьи Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, а также председатель МУС Петр Хофманьский, его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу.

Их признали виновными в незаконном уголовном преследовании, незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на лиц, которые пользуются международной защитой. Хана приговорили к 15 годам лишения свободы, точные сроки остальным обвиняемым не уточняются.

Утверждается, что с февраля по март 2022 года Карим Хан "незаконно привлек к уголовной ответственности" граждан России, а президиум МУС "дал указания судьям вынести заведомо незаконные ордера об их аресте". Не уточняется, о каких именно россиянах идет речь, хотя ранее СК сообщал, что дело возбудили из-за ордеров на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ордер на арест Путина и Львовой-Беловой был выдан в марте 2023 года. Им вменяют ответственность за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в МУС, есть "разумные основания" полагать, что Путин несет за это личную ответственность.

Кроме того, МУС выдал ордеры на арест секретаря Совбеза РФ, бывшего министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующего ВВС РФ, бывшего командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.