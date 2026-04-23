МУС утвердил обвинения против Дутерте и направил дело в суд

Судьи Международного уголовного суда (МУС) подтвердили обвинения в убийствах против бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте как преступления против человечности и открыли путь к судебному разбирательству.

По данным МУС, существуют "веские основания" полагать, что 81-летний Дутерте сыграл ключевую роль в убийствах 76 человек и покушении на убийство ещё двух в рамках так называемой войны с наркотиками, которая, по данным прокуроров, привела к гибели тысяч мирных жителей.

На предварительных слушаниях защита утверждала, что публичные заявления Дутерте о необходимости "убивать преступников" были лишь риторикой, направленной на запугивание.

В администрации действующего президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего заявили, что уважают решение суда. "Обе стороны выиграют от этого. Это справедливость для обвиняемого, если он невиновен, или справедливость для жертв, если их права действительно были нарушены", – говорится в заявлении.

Теперь дело передадут в судебную палату, которая начнёт подготовку процесса. В предыдущих делах между утверждением обвинений и началом слушаний проходило до года.

Прокуроры считают, что Дутерте в период своего президентства в 2016–2022 годах создавал, финансировал и вооружал "эскадроны смерти", занимавшиеся ликвидацией подозреваемых в наркопреступлениях. В марте 2025 года он был задержан и доставлен в Гаагу.

Сам Дутерте настаивает, что призывал полицию применять оружие только в целях самообороны и последовательно защищал свою антинаркотическую кампанию.

Накануне апелляционная палата МУС отклонила ходатайство о прекращении дела, подтвердив юрисдикцию суда. Адвокаты также пытались доказать, что Дутерте не способен участвовать в процессе из-за ухудшения когнитивных функций, но суд счёл, что разбирательство может продолжаться.