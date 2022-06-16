Макрон в Киеве: Украине немедленно нужен статус кандидата в ЕС

Лидеры Евросоюза, посетившие Киев в четверг, 16 июня, поддержали идею немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом на пресс-конференции в украинской столице заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Помимо Макрона Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Мы все четверо поддерживаем немедленный статус кандидата в члены ЕС", — сказал Макрон. Он добавил, что Франция увеличит поставки оружия Украине.

Драки отметил, что Италия хочет видеть Украину частью Евросоюза. Премьер Италии на пресс-конференции также заявил, что полностью поддерживает расследование предполагаемых военных преступлений на украинской территории.

По словам канцлера Германии, Берлин будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Олаф Шольц отметил, что ФРГ приняла 800 тысяч украинских беженцев, а также оказывает финансовую и военную поддержку Украине.

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