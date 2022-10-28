Муссолини и история Европы. Сто лет "Маршу чернорубашечников"

США будут отвечать на любые попытки России сбивать американские спутники;

Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме;

Совет Безопасности ООН счел бездоказательными утверждения России о «военной биологической деятельности» Соединенных Штатов в Украине;

Еще одна версия причин бегства из России Ксении Собчак;

Сто лет «Маршу чернорубашечников», результатом которого стал приход к власти в Италии фашистского правительства Бенито Муссолини.

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