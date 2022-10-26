live Время Свободы: Не до Хэллоуина. Борьба с сатанизмом как цель "СВО"
Война дронов в Украине***’Поборы с военных РФ***ЧВК Вагнера вербует афганцев***Зеленский отверг переданный президентом Гвинеи-Биссау «сигнал» о готовности Путина к переговорам***Ксения Собчак уехала в Литву***Сатанизм как цель "СВО"***Интервью автора канала для слабовидящих Tiflo.Info Олега Шевкуна
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