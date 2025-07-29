Муж и жена получили 15 и 17 лет за "съемки объектов Минобороны РФ"

Московский городской суд приговорил 38-летнюю Валерию Егорову к 17 годам колонии общего режима и её мужа, 42-летнего Павла Коротича к 15 годам колонии строго режима, признав их виновными в государственной измене.

По версии обвинения, в мае 2023 года Егорова якобы связалась с представителем украинской разведки, который дал ей задание "собрать данные об объектах российской армии" в Москве и Подмосковье. Согласно обвинительному заключению, Егорова фотографировала и снимала на видео "фасады зданий, ограждения, опознавательные таблички", а также сотрудников военных учреждений России. В качестве вознаграждения "куратор" выплатил ей 240 долларов в криптовалюте. Коротич же привозил на автомобиле Егорову на "объекты Минобороны", которые она снимала, и "следил за окружающей обстановкой".

Егорова также признана виновной по статьям об отмывании денег за обналичивание криптовалюты и о хранении наркотиков — у нее якобы нашли пакет с 0,3 граммами амфетамина. Где хранился наркотик и при каких обстоятельствах он был изъят, в сообщении прокуратуры не уточняется.

Как напоминает "Медиазона", Егорова и Коротич были арестованы и помещены в СИЗО 1 марта 2024 года.