"Мужское государство" атаковало сеть японских ресторанов "Тануки"

Российская сеть ресторанов японской кухни "Тануки" обвинила движение "Мужское государство" в угрозах в свой адрес, в онлайн-атаке на свой сайт и сервис доставки и в том, что его представители отправляют в правоохранительные органы, включая ФСБ, ложные сообщения о минировании ресторанов.

По словам директора по маркетингу сети "Тануки" Владислава Колоскова, в рестораны приходят сотрудники полиции для проверки сообщений о минировании. По его словам, которые приводит РБК, угрозы в адрес сети поступают от "каналов Владислава Позднякова" - основателя "Мужского государства", идеологию которого члены движения (де-факто его не существует, речь идёт о сети пабликов и каналов в соцсетях) описывают как "национал-патриархат".

Ранее Поздняков призвал своих сторонников добиться от сети "Тануки" удалить размещённые в его инстаграм-аккаунте фотографии с темнокожим мужчиной и радужным принтом, а также извиниться за их размещение. Этому предшествовала массовая онлайн-акция сторонников Позднякова против другой сети японских ресторанов, "Ёбидоёби", которая также разместила рекламу с участием темнокожего. Сторонники "Мужского государства", помимо негативных комментариев в Сети, в частности, делали онлайн-заказы и отказывались от их оплаты, а также подвергали сайт сети ресторанов DDOS-атакам. В результате "Ёбидоёби" удалила фото, которое не понравилось Позднякову, и извинилась.

"Тануки" отказалась извиняться и удалять свой контент. Напротив, в её инстаграме появилось новое фото темнокожего мужчины, сопровождаемое хэштегом #ямытануки и призывом к подписчикам "достучаться" до основателя Telegram Павла Дурова и потребовать от него заблокировать телеграм-канал Позднякова. Сообщение начинается с текста, стилизованного под текст предписанной Роскомнадзором маркировки "СМИ-иностранных агентов".

Поздняков отрицает, что его сторонники сообщают о минировании ресторанов "Тануки". Он заявил, что "нигде даже близко не намекал на подобное".

Представителей "Мужского государства" неоднократно обвиняли в травле женщин и представителей ЛГБТ. Об угрозах с их стороны сообщала, в частности, ведущая "Дождя" (признан в РФ СМИ-"иноагентом") Анна Монгайт. Поздняков в 2018 году был осужден в России на два года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. Он уехал за границу, суд впоследствии отменил приговор.