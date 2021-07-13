Телеканал"Дождь" обратился в СК из-за угроз Анне Монгайт

Телеканал "Дождь" обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием. Причиной обращения стали угрозы в адрес ведущей Анны Монгайт после выхода в эфир её с лесбийской парой.

Интервью для программы "Женщины сверху"с однополой парой, девушками Машей и Тим, снявшимися для обложки российской версии журнала Elle, вышло на "Дожде" 8 июля. В нём телеведущая поговорила с девушками о том, как они решились на такой смелый поступок, скрывали ли они свою сексуальность и каким образом они получили такое неожиданное для российского бизнеса предложение.

После этого ссылки на инстаграм Монгайт и девушек опубликовали в телеграм-канале незарегистрированного праворадикального движения "Мужское государство" с призывом "передавать им привет".

Анне Монгайт начали поступать угрозы в социальных сетях. Она получила сообщения в инстаграме, в которых её называют "тварью", советуют "ходить и оглядываться" и угрожают "зарезать детей". Сообщения подписаны "привет от МГ".

Редакция телеканала "Дождь" и учредитель СМИ считают, что поступившие угрозы получены в связи с выполнением редакцией телеканала и лично Анной Монгайт профессиональной деятельности журналиста. Указанное сообщение является реальной угрозой жизни и здоровью журналистки, её детям и сотрудникам редакции телеканала, говорится в заявлении "Дождя" в Следственный комитет.

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"Мужское государство" – это закрытое сообщество во "ВКонтакте", на которое было подписано более 160 тысяч пользователей. Они описывают свою идеологию как "национал-патриархат". Год назад оно было заблокировано за "призывы к насильственным действиям", а его администратор Владислав Поздняков оштрафован. Канал сообщества в Телеграме продолжает существовать, несмотря на многочисленные жалобы.