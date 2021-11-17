"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за "гей-пропаганду"

Басманный районный суд Москвы оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на один миллион рублей по статье о так называемой пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает "Интерфакс".

Это максимальная сумма штрафа, которая грозила каналу по данной административной статье. Также суд мог приостановить деятельность "Муз-ТВ" на срок до 90 дней.

Причиной для составления протокола и назначения штрафа могла стать трансляция премии "Муз-ТВ 2021" в июне нынешнего года. Тогда телеканал показал в эфире певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогеров Игоря Синяка в платье и Даню Милохина в наряде наполовину из платья, наполовину из смокинга.

После этого общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала заявление в полицию, а Роскомнадзор пообещал проверить запись эфира на наличие в нём "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".