На телеканал "Муз-ТВ" составили протокол о "гей-пропаганде"

На российский телеканал "Муз-ТВ" был составлен административный протокол по статье о так называемой пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Карточку дела в картотеке Басманного суда Москвы обнаружил телеграм-канал "Можем объяснить".

Суд по делу должен пройти 17 ноября. В пресс-службе телеканала заявили, что она "ничего не может сказать по этому поводу".

По российскому закону, максимальное наказание, которое грозит "Муз-ТВ" - штраф в миллион рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщает TJournal, на телеканал пожаловались из-за трансляции вручения премии "Муз-ТВ 2021" в июне нынешнего года. Телеканал показал в эфире, в частности, певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогеров Игоря Синяка в платье и Даню Милохина в наряде наполовину из платья, наполовину из смокинга.

После этого общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала заявление в полицию, а Роскомнадзор пообещал проверить запись эфира на предмет нарушения закона о запрете так называемой гей-пропаганды несоврешеннолетним.