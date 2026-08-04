Музыкант Михалок заочно приговорён в Беларуси к 4 годам

Минский городской суд 4 августа приговорил "солиста одной из белорусских групп" к четырём годам лишения свободы. Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, из сообщения прокуратуры следует, что речь идёт о Сергее Михалке - лидере групп "Ляпис Трубецкой" и BRUTTO.
Как пишет прокуратура, музыканты в каналах и группах BRUTTO в соцсетях публиковали "видеозаписи, содержащие негативную оценку президента Республики Беларусь, высказанную в непристойной, в том числе ненормативной речевой форме".
Михалка признали виновным в разжигании вражды и оскорблении президента (авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко).
При этом какие именно высказывания стали основанием для уголовного преследования, не уточняется. В прошлом году белорусские власти признали экстремистской песню "Ляпис Трубецкой" "Не быць скотам" ("Не быть скотом"), написанную на стихи белорусского поэта-классика Янки Купалы.
В конце июля правозащитный центр "Весна" сообщил о начале заочного разбирательства дела Михалка в суде. Реакции самого музыканта на приговор пока нет.
- Сергей Михалок – белорусский и украинский певец, лидер группы Brutto, в прошлом один из основателей группы "Ляпис Трубецкой". С 2010 года резко критиковал белорусские власти, в том числе в своих песнях. С 2015 года Михалок, одна из наиболее известных песен которого "Воины света" посвящена событиям Евромайдана, живет в Украине, где получил вид на жительство, а в 2020 году стал заслуженным артистом.