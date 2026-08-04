Музыкант Михалок заочно приговорён в Беларуси к 4 годам

Минский городской суд 4 августа приговорил "солиста одной из белорусских групп" к четырём годам лишения свободы. Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, из сообщения прокуратуры следует, что речь идёт о Сергее Михалке - лидере групп "Ляпис Трубецкой" и BRUTTO.

Как пишет прокуратура, музыканты в каналах и группах BRUTTO в соцсетях публиковали "видеозаписи, содержащие негативную оценку президента Республики Беларусь, высказанную в непристойной, в том числе ненормативной речевой форме".

Михалка признали виновным в разжигании вражды и оскорблении президента (авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко).

При этом какие именно высказывания стали основанием для уголовного преследования, не уточняется. В прошлом году белорусские власти признали экстремистской песню "Ляпис Трубецкой" "Не быць скотам" ("Не быть скотом"), написанную на стихи белорусского поэта-классика Янки Купалы.

В конце июля правозащитный центр "Весна" сообщил о начале заочного разбирательства дела Михалка в суде. Реакции самого музыканта на приговор пока нет.