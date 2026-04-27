Блогер-доносчик Ремесло дал первое после психбольницы интервью

Провластный российский блогер Илья Ремеcло, который получил известность доносами на политика Алексея Навального, а недавно внезапно выступивший с критикой Владимира Путина, дал первое после выхода из психиатрической лечебницы интервью, – Ксении Собчак, – и, в частности, рассказал подробности своего сотрудничества с администрацией президента.

17 и 18 марта Илья Ремесло, бывший член Общественной палаты России, опубликовал в телеграм-канале ряд постов, в которых, помимо прочего, раскритиковал войну в Украине и призвал судить Путина, назвав его "нелегитимным президентом". История вызвала широкий резонанс.

Позднее "Фонтанка" сообщила, что Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу.

17 апреля он вышел из больницы и написал: "Жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену – помните об этом". "Не жалею о сделанном по сути, но если бы делал сейчас – то использовал бы более взвешенные и сбалансированные формулировки, без перехода на личности".

В интервью Собчак Ремесло, согласно выжимке Настоящего Времени, рассказал, что через структуры бывшего главы управления внутренней политики администрации президента Константина Костина он получил восемь миллионов рублей. В какой-то момент, когда он "развернулся по Навальному, сам стал писать тексты по нему", ему предложили "спецпроект по борьбе с Навальным и другой оппозицией либеральной", рассказал он.

В рамках этого проекта Ремесло, по его словам, 70% усилий тратил на борьбу с Навальным, а 30% — на борьбу с остальными оппозиционерами, среди которых был политик Дмитрий Гудков. За эту деятельность блогер, по его словам, получал около 700 тысяч рублей в месяц.

В 2025 году Ремесло, по его словам, был подрядчиком администрации президента, получал от нее финансирование и занимался "активностью в соцсетях". На этой роли он получал "небольшую сумму" — в районе 400 тысяч рублей в месяц.

В ноябре 2025 года его перевели на "предвыборные спецспроекты", рассказал блогер. По его словам, он должен был проводить "расследования" и вести "контрпропаганду в отношении людей, которые будут пытаться вмешиваться в думские выборы" по согласованию с начальником управления президента по общественным проектам Сергеем Новиковым. Как писали "Медуза" и "Важные истории", Новиков отвечает в АП за "черные списки" артистов, взаимодействует со СМИ и курирует "Движение первых".

"У меня была мысль взять и натравить на ФБК трампистов", — поделился с Собчак согласованной с Новиковым идеей Ремесло.

Также он сообщил, что планировал "проект на несколько десятков миллионов по линии признания одного человека иноагентом". Сумма включала сбор информации против неназванного депутата от КПРФ и кампании против него в соцсетях.

В 2022 году команда Навального сообщала, что получила банковские проводки Ремесло, из которых следовало, что тот получает деньги от трех юрлиц, связанных с Костиным. Это "Рупостерс", которое принадлежало самому Костину, а затем перешло к Апетьяну; "Универсальным медиатехнологиям", оформленным на подчиненного Костина Романа Чурбанова; а также "Медиамаркер" блогера Александра Файба. Сами юрлица, платившие Ремесло, получали деньги от "Русала", "Газа", EN+ и фонда "Вольное Дело" Олега Дерипаски и "Мегафона" Алишера Усманова. Доход Ремесла в 2020 году расследователи оценивали примерно в 10 млн рублей.

Комментируя гибель Навального в колонии, Ремесло сообщил, что "ему было реально жалко его", и что он "до последнего надеялся, что его там вытащат, что обменяют".

Ремесло – юрист, бывший член Общественной палаты России, который работал на прокремлевском телеканале RT и поддерживал войну в Украине. Он получил известность прежде всего из-за доносов на Алексея Навального: именно по его жалобе было возбуждено уголовное дело против Навального по статье о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В 2017 году также, по заявлению Ремесло, как утверждает он сам, было возбуждено дело против политика о мошенничестве из-за пожертвований на его президентскую кампанию 2017 года.

Ремесло также противодействовал проектам, направленным против самого Путина и "Единой России" – президентской кампании Навального и "Умному голосованию".

В середине марта Ремесло написал в телеграме, что Путин "должен уйти в отставку и быть отдан под суд как военный преступник и вор".

"Я в 2014 году поддержал присоединение Крыма именно потому, что оно было бескровным. Нам всем тогда казалось, что Путин – объединитель земель русских. И вот к чему мы пришли – мясные штурмы, заманивание обманом контрактников и многое другое, что вам подтвердит любой участник СВО. Абсолютно тупиковая война, огромные убытки, она может идти еще 5–10 лет – вы готовы к такому?"

После этого Ремесло поместили в психиатрическую больницу. Телеграм-канал Mash утверждал, что это было сделано "по запросу третьих лиц", а блогеры и журналисты обратили внимание, что члены семьи Ремесло работают в сфере психотерапии и психиатрии. Условия содержания в больнице блогер описал как "довольно тяжелые, даже по сравнению с колонией", заметив, что ему не разрешали прогулки. В интервью Собчак Ремесло рассказал, что в у него есть диагноз, но называть его не стал.