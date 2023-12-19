МВД нашло "признаки преступления" в действиях Каспарова

МВД России нашло "признаки преступления" в действиях живущих за рубежом оппозиционных политиков, сооснователей Форума свободной России Гарри Каспарова и Ивана Тютрина в связи с проведением аукциона в поддержку российских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Об этом говорится в полученном Радио Свобода информационном сообщении Форума свободной России. О результатах проверки также информирует ТАСС со ссылкой на её инициатора – депутата Госдумы Андрея Альшевских.

В ответе депутату МВД указывает, что в действиях Каспарова и Тютрина усмотрены признаки преступления по статье об участии в деятельности так называемой нежелательной организации. Такой организацией был ранее признан Форум свободной России. В МВД сообщили, что материалы проверки направлены в Следственный комитет "для принятия решения в соответствии с действующим законодательством".

Аукцион был проведён в Вильнюсе 9 ноября. В качестве лотов на аукционе фигурировали "артефакты войны, предметы, предоставленные самими добровольческими батальонами, работы украинских и российских художников". По данным организаторов, было собрано более 50 тысяч евро, на которые для российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, закупили оборудование и обмундирование.

Форум свободной России был создан в марте 2016 года Тютриным и Каспаровым. Организация проводила конференции в Вильнюсе и других городах. После российского вторжения в Украину она проводит так называемые антивоенные конференции.

Гарри Каспаров – бывший чемпион мира по шахматам, активный участник оппозиционного движения в России. В 2013 году он покинул Россию. Активно выступает, в том числе в американских СМИ, против российских властей, в поддержку Украины.