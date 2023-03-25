В Риге проходит антивоенная конференция Форума свободной России. Собравшиеся представители российской оппозиции среди прочего обсуждают вопросы помощи украинским беженцам и российским политэмигрантам.

По словам организаторов, главная цель мероприятия, выработать способы противодействия российской военной агрессии и объединить все силы для скорейшей победы Украины в войне. Участники также планируют выработать реалистичные сценарии восстановления свободы и демократии в послевоенной России.

Основатель Форума свободной России Гарри Каспаров отметил, что война России против Украины развязана наследниками сталинизма. "Будущее свободной России связано с осуждением страшных традиций", — сказал оппозиционер.

По видеосвязи перед собравшимися выступила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она назвала конференцию "невероятно важной" для борьбы за демократию. "Авторитарные режимы – Россия и Китай – работают вместе, стараясь навязать свою волю другим и подоровать свободу во всём мире", — отметила Трасс, подчеркнув, что Москва и Пекин не имеют права решать будущее.

Трасс призвала поддержать Украину в войне, которую развязал Владимир Путин. Экс-премьер также отметила необходимость поставлять Киеву оружие, в котором нуждается украинская армия – современное оружие НАТО, включая самолёты.

Форум свободной России был создан в 2016 году политиком и бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором российского демократического движения "Солидарность" Иваном Тютриным. Конференция проходила два раза в год в Вильнюсе. На ней встречались представители российской оппозиции.

В 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Форум свободной России провёл в Вильнюсе три антивоенные конференции. В них участвовали живущие главным образом за рубежом российские активисты, а также представители Украины и ряда других стран.

В феврале российская Генпрокуратура признала Форум свободной России нежелательной организацией.

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