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МВД объявило в розыск бывшего участника программы "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова

Бывший участник телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", журналист Ровшан Аскеров объявлен в розыск министерством внутренних дел России. Его карточка появилась в базе данных МВД.

Аскеров подозревается в реабилитации нацизма. Поводом стала запись в фейсбуке о советском маршале Георгии Жукове, в которой журналист назвал полководца "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой". За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Аскеров свою вину не признаёт. Он находится не в России. В интервью изданию "Медуза" он назвал свою запись "мнением, построенным на фактах". В 1947 году Жуков обвинялся в мародёрстве советскими спецслужбами. В его доме были найдены запасы немецких вещей и предметов искусства.

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