Бывший участник телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", журналист Ровшан Аскеров стал подозреваемыми по делу о реабилитации нацизма. Уголовное дело возбудило занимающееся особо важными преступлениями Главное следственное управление Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, журналист в фейсбуке опубликовал заведомо ложную информацию о советском маршале Георгии Жукове, которая "оскорбляла и порочила память великого российского полководца и защитника Отечества".

По утверждению издания "Абзац", Аскеров назвал Жукова "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой". Жалобу в Следственный комитет подал Государственный исторический музей, пожаловавшийся также на то, что что его назвали "псевдоисторическим". Аскеров её не комментировал.