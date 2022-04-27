Бывший участник телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", журналист Ровшан Аскеров стал подозреваемыми по делу о реабилитации нацизма. Уголовное дело возбудило занимающееся особо важными преступлениями Главное следственное управление Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, журналист в фейсбуке опубликовал заведомо ложную информацию о советском маршале Георгии Жукове, которая "оскорбляла и порочила память великого российского полководца и защитника Отечества".
По утверждению издания "Абзац", Аскеров назвал Жукова "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой". Жалобу в Следственный комитет подал Государственный исторический музей, пожаловавшийся также на то, что что его назвали "псевдоисторическим". Аскеров её не комментировал.
- В 1947 году Жуков обвинялся в мародёрстве советскими спецслужбами. Он утверждал, что получил часть приписываемого ему имущества в подарок, а часть купил за свои деньги. Обвинение было использовано, чтобы отправить полководца в отставку с поста главнокомандующего сухопутными войсками и для репрессий в адрес близких к нему генералов.
- В ноябре Роскомнадзор составил протокол о распространении заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны на Радио Свобода из-за статьи о Жукове. В ней рассказывалось о подписанном будущим маршалом документе в котором обещалось расстреливать семьи сдавшихся противнику советских солдат на Ленинградском фронте Второй мировой войны.
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