МВД объявило в розыск главного редактора Republic Дмитрия Колезева

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск главного редактора издания Republic Дмитрия Колезева. Внимание на это обратила "Медиазона".

Согласно карточке розыска, против журналиста возбуждено уголовное дело, однако, по какой статье, не уточняется.

Колезев, который уехал из России после начала войны на Украине и сейчас живёт в Литве, сообщил, что тоже не знает, по какой статье против него возбудили уголовное дело, а о розыске он узнал из СМИ. По словам журналиста, его знакомые в России предупреждали, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым его публикациям. "Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно", — написал Колезев в телеграме.

Издания Republic, главным редактором которого он является, признано в России "СМИ- иностранным агентом".

В марте, через несколько дней после начала войны России против Украины, Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал сайт Republic. От журналистов требовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками.

Republic было основано в мае 2009 года под названием Slon.ru. Изначально оно специализировалось на бизнес-тематике. В 2016 году оно изменило название, а в 2020 году – концепцию, став платформой для публикаций микро-СМИ.