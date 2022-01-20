Republic признали "иноагентом" за продажу подписки иностранцам

Министерство юстиции России разъяснило, за что внесла издание Republic в реестр СМИ-"иноагентов". В отзыве на иск издания ведомство указало в источниках иностранного финансирования деньги с платной подписки полученных от посольств и корпунктов иностранных изданий. Об этом сообщает само СМИ.

"Годовая подписка на Republic для любых юридических лиц стоила 14 800 рублей, в том числе ее покупали некоторые иностранные организации, включая дипломатические представительства. Как покупают они, мы полагаем, подписки на "Российскую газету" или "Комсомольскую правду", – пишет издание.

В ответ на иск, оспаривающий включение в реестр, Минюст указал получение финансирования в том числе от посольств Швейцарской Конфедерации, Казахстана, Франции и Литвы, а также генконсульства Финляндии в Петербурге.

Все проведенные операции были оплатой годовой подписки на журналы издания. Сумма иностранного финансирования составила 178,5 тысяч рублей за два года. Это, пишут в издании, около 0,18% от выручки за этот период.

При этом, как указывает в иске издатель Republic "Москоу диджитал медиа", средства от реализации продукции СМИ (в этом случае – платных материалов) не могут считаться иностранным финансированием. Минюст возражает против иска и настаивает на законности решения.

Вместо политической деятельности Минюст вменил Republic распространение или цитирование материалов других СМИ, признанных "иноагентами": Радио Свобода, VTimes, "Первое антикоррупционное СМИ", "Медуза". К причинам для внесения в реестр отнесли также комментарии СМИ-физлиц-"иноагентов" Льва Пономарева, Юлии Ярош и Романа Баданина.

Иск будет рассматривать судья Нелли Рубцова, отказавшая в аналогичных исках многим другим СМИ, внесенным в реестр "иноагентов".