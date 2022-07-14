МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых

МВД объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на разыскную базу данных. В ней не указывается, по какой именно статье ищется подозреваемый.

Ранее телеграм-канал "Осторожно, новости", без указания источника, сообщил, что Кузьминых стала подозреваемой по делу о надругательстве над российским флагом из-за сожжения чучела Владимира Путина с триколором в Тбилиси. 24 мая у неё родственников прошёл обыск по этому делу.

Акция прошла в конце марта. Кузьминых в интервью "Эху Кавказа" говорила, что флаг был сожжён почти случайно: организаторы акции не планировали этого делать, триколор принёс кто-то из зрителей. "Я себя довольно плохо чувствовала и не всё отслеживала, что происходит", сказала она.