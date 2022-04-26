МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алёхину

Министерство внутренних дел России объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на базу МВД. Там указано, что розыск связан с уголовной статьёй, подробности не приводятся.

21 апреля суд в Москве заочно заменил Алёхиной ограничение свободы на реальный срок по "санитарному делу". Она должна провести неотбытую часть наказания – 21 день – в колонии общего режима.

Во ФСИН сочли оппозиционерку "злостно уклоняющейся от отбывания наказания". В январе Алехина вернулась домой позднее положенного времени, а 30 марта срезала ремень электронного браслета в знак протеста против войны в Украине. Где она находится сейчас — неизвестно. Ранее страну покинула подруга Алёхиной, муниципальный депутат Люся Штейн.

По первому приговору, активистке было запрещено выходить из дома с 10 часов вечера до шести утра, менять место жительства, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы.

29 марта Алёхина вышла из спецприёмника, в котором отбывала очередное административное наказание. Менее чем за год участницу Pussy Riot арестовывали трижды, в общей сложности она провела в спецприёмнике 90 суток.

В сентябре 2021 года Алехину приговорили к году ограничения свободы из-за твита с призывом выйти на акцию в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению коронавирусных ограничений.