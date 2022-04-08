Осуждённая по так называемому санитарному делу московский муниципальный депутат Люся Штейн уехала из России. Она покинула страну, не снимая контрольный браслет ФСИН, который должна была носить согласно приговору. Об этом она сообщила изданию "Можем объяснить".

В интервью изданию она сказала, что ей надоели репрессии против неё и её близких, и она оказалась не готова это терпеть после февральского вторжения России в Украину. "После начала войны мне стало физически плохо находиться в Москве, где полное ощущение, что у тебя вот-вот свастика на лбу появится", — заявила она.

В марте на дверь квартиры Штейн в Москве повесили наклейку с надписью "Коллаборант. Не продавай родину" и номера статей о дискредитации российских вооруженных сил и фейках о российской армии, по которым могут назначить до 15 лет лишения свободы. За год её несколько раз арестовывали, а в августе ей был назначен год ограничения свободы за призывы к акциям протеста в поддержку Навального в январе 2021 года.

Партнёру Штейн, участнице группы "Пусси Райот" Марии Алёхиной, ФСИН 5 апреля потребовал заменить год ограничения свободы реальным сроком.

В комментарии "Можем объяснить" она пояснила, что это связано с тем, что она срезала с ноги браслет ФСИН. По её словам, она не смогла справиться с эмоциями из-за войны России с Украиной. С неё взята расписка с обязательством компенсировать стоимость устройство. Где она находится — не уточняется.