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МВД объявило в розыск уехавшую в Грузию мать двоих детей

Лидия Прудовская
Лидия Прудовская

Министерство внутренних дел России объявило в розыск мать двоих детей Лидию Прудовскую, уехавшую в Грузию из-за дела по статье о повторной дискредитации армии. На карточку в базе МВД обратило внимание издание "Вот Так".

Ведомство указывает, что Прудовскую разыскивают по уголовной статье, но не уточняет по какой именно.

Прудовская жила в городе Мирный Архангельской области. В июле 2023 года в отношении неё завели уголовное дело по статье о дискредитации армии России. Поводом для этого стали публикации Прудовской на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В них она рассказывала о действиях российских войск в отношении мирных жителей в ходе войны с Украиной. Действия военных Прудовская назвала преступными.

В 2023 году девятилетнюю дочь Прудовской Алисию и десятилетнего сына Евгения следователи вызывали на допрос по делу их матери в качестве свидетелей. В марте этого года она вместе с детьми смогла выехать в Грузию. Позднее стало известно, что суд заочно арестовал Прудовскую по уголовному делу из-за нарушения подписки о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

  • После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.
  • По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили в отношении более 600 человек, более 100 из них обвиняют по статье о повторной дискредитации российской армии и власти

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