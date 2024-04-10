МВД объявило в розыск уехавшую в Грузию мать двоих детей

Министерство внутренних дел России объявило в розыск мать двоих детей Лидию Прудовскую, уехавшую в Грузию из-за дела по статье о повторной дискредитации армии. На карточку в базе МВД обратило внимание издание "Вот Так".

Ведомство указывает, что Прудовскую разыскивают по уголовной статье, но не уточняет по какой именно.

Прудовская жила в городе Мирный Архангельской области. В июле 2023 года в отношении неё завели уголовное дело по статье о дискредитации армии России. Поводом для этого стали публикации Прудовской на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В них она рассказывала о действиях российских войск в отношении мирных жителей в ходе войны с Украиной. Действия военных Прудовская назвала преступными.



В 2023 году девятилетнюю дочь Прудовской Алисию и десятилетнего сына Евгения следователи вызывали на допрос по делу их матери в качестве свидетелей. В марте этого года она вместе с детьми смогла выехать в Грузию. Позднее стало известно, что суд заочно арестовал Прудовскую по уголовному делу из-за нарушения подписки о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.